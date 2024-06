PS5 Pro w zwiastunie nowej gry Sony? Fani dopatrzyli się szczegółów

Nowa wersja PlayStation 5 ma rzekomo zadebiutować na rynku mniej więcej pod koniec bieżącego roku. W teorii ma zaoferować sporo, ale bez większej rewolucji. Do tej pory dostaliśmy już tyle przecieków, że kwestia istnienia sprzętu to nie “czy”, ale raczej “kiedy”.

PS5 Pro w uniwersum Astro Bota

Jeśli oglądaliście lub nadrabialiście informacje z ostatniego pokazu State of Play, z pewnością Waszej uwadze nie umknął zwiastun nowej gry first-party od Sony, czyli Astro Bot. Kolejny tytuł z pociesznym robocikiem trafi na rynek jeszcze w 2024 roku. Fani z pewnością wiedzą, że na każdej kupionej konsoli od razu znajdą Astro Bot Playroom, czyli niewielką, ale zaskakująco intrygującą grę ukazującą pełen potencjał przede wszystkim DualSense, ale i stanowiący niezłe wprowadzenie do użytkowania konsoli.

Astro Bot jest współcześnie maskotką Sony, także absolutnie nie dziwi, iż doczekać się ma kolejnej gry. Na jej zwiastunie nie zabrakło wielu nawiązań, przede wszystkim do ekosystemu PlayStation oraz innych popularnych bohaterów i gier firmy. Uważni gracze w materiale natrafią na nawiązania do Kratosa czy Nathana Drake’a.

W tym wszystkim nie zabrakło też sprzętu. Część graczy uznała, że pokazana w jednym fragmencie konsola PlayStation 5 to tak naprawdę pierwszy rzut oka na PS5 Pro. Sprzęt do tej pory nie został oficjalnie potwierdzony, ale zadziwiająco sporo komentarzy w sieci sugeruje, że konsola w nowym Astro Bot to właśnie nowa edycja bestsellerowej “piątki”.

Is this PS5 Pro pic.twitter.com/z57pSYCbgn — Eurogamer (@eurogamer) May 30, 2024

Komentarzy w tym stylu jest szalenie dużo, ale niestety nie dałoby się bardziej pomylić. Prezentowana na zwiastunie konsola to zwykła “piątka”, ale z usuniętymi panelami bocznymi. Tak właśnie wygląda ten sprzęt, co mogło zmylić sporo graczy. Niemniej gratulujemy spostrzegawczości! Pełen trailer nowej gry Sony znajdziecie poniżej.

