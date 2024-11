PS5 Pro w porównaniu z oryginalnymi modelami PS5. Tak wygląda nowa konsola Sony

W sieci pojawiły się zdjęcia zestawiające konsolę PS5 Pro z poprzednimi modelami tej generacji w wykonaniu Sony. Na fotografiach widać różnice między bazowym PlayStation 5 a ulepszonym modelem z dopiskiem Pro. Co najważniejsze, Japończykom udało się zachować wizualną spójność designu sprzętu. Wygląda to naprawdę ładnie.

PS5 Pro kontra inne PlayStation 5 – tak prezentuje się konsola

Na zdjęciach widać, jak konkretnie prezentuje się nowa konsola w porównaniu do poprzednich modeli. Egzemplarz Pro ma wymiary około 388 mm x 216 mm x 89 mm – a dla porównania, wersja Slim to około 358 mm x 216 mm x 96 mm, podczas gdy podstawowy egzemplarz sprzed lat to około 390 mm x 260 mm x 104 mm.

Na poniższym obrazu widać, że podstawowe PS5 pozostaje największym urządzeniem w bieżącej gamie od Sony. Slim jest najmniejszy, a PS5 Pro niejako rozwija to, co rozpoczęto w odświeżonej wersji urządzenia — tym razem pasków jest nieco więcej.

Premiera wersji Pro konsoli Sony już w tym tygodniu. Sprzęt będzie dostępny na rynku od 7 listopada 2024 roku. Kto z was już zamówił swój egzemplarz przedpremierowo? A może wybieracie się na wycieczkę do sklepu, aby własnoręcznie zdjąć konsolę z półki i zawieźć do siebie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: vgc.com