W niedawnym wywiadzie dla serwisu IGN wypowiedział sie Toshi Aoki – PlayStation Senior Principal Product Manager, który odniósł się do narzekania na wysoką cenę PS5 Pro, a także postanowił wyjaśnić, co firma chciała osiągnąć swoim nowym zestawem:

Chodzi o technologie, o których właśnie wspomniałem, które wprowadzamy, aby dostarczyć graczom nowych doświadczeń, ale także SSD, Wi-Fi 7 i nowe rozwiązania, które otaczają rozgrywkę. Więc to bardziej pełny pakiet, który da tę wyjątkową wartość graczom… najbardziej zaangażowanym, do których kierujemy nasze działania. Wraz z PS5 Pro oferujemy wszystkie te nowe innowacje technologiczne i dysk SSD o pojemności dwóch terabajtów, a także Wi-Fi 7. Wierzymy, że jest to pełny pakiet, który spodoba się większości graczy. Jeśli chodzi o napęd dyskowy, jest to opcja dla graczy. Nie wszyscy gracze mają dyski, chociaż większość graczy może… ale mamy możliwość dodania tego dla tych zainteresowanych. Więc myślę, że to bardziej równowaga propozycji, którą dajemy.