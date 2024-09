PS5 Pro z grami w 60 fps, ale w 864p. Pierwsze testy konsoli zaskakują

Co prawda technologiczni specjaliści z Digital Foundry nie mają jeszcze możliwości testowania konsoli samemu, to jednak otrzymali nagrane gameplaye z gier i nie wszystkie zapowiadają równie wielki skok jakości.

PS5 Pro kosmetyczną zmianą?

Fakt faktem – konsola jest droga, nawet bardzo. Do tego stopnia, że kupno wersji z osobnym napędem na płyty może okazać się bardzo dużym wydatkiem. Mimo wszystko szykuje się sporo zmian, nie tylko w designie konsoli. Więcej informacji o tym, czego należy się spodziewać w odniesieniu do bazowego modelu, znajdziecie w tym artykule. Teraz skupmy się na najważniejszym – na grach wideo.

Redakcja Digital Foundry w swoim nowym materiale informuje o tym, jak działać będą niektóre tytuły wspierane przez poprawione funkcje PlayStation 5 Pro. I tak na przykład jedną z takich gier będzie Alana Wake 2, absolutne graficzne mistrzostwo. Tryby jednak nie zachwycają. Gracze mają spodziewać się albo 60 fpsów w zaledwie 864p, albo 30 klatek w 1260p. To dokładnie tak samo, jak przy zwyczajnym PS5. Różnica ma jednak opierać się na tym, że gra najpewniej nie korzysta z FSSR, ale z PSSR.

Inne graficzne arcydzieło, Horizon Forbidden West, oferować ma przede wszystkim więcej detali otwartego świata. Na ten moment nie wiadomo, czy gra skorzysta z PSSR (podobno przesłany DF gameplay tego nie pokazywał), ale może wcale nie wspierać 4K. Ratchet & Clank: Rift Apart wspiera rozdzielczość wewnętrzną między 1440p a 1800p przy 60 klatkach na sekundę dla PS5 Pro z tymi samymi ustawieniami, co tryb wydajności PS5 i przy użyciu PSSR, aby zwiększyć rozdzielczość do 4K.

Jest też Hogwarts Legacy z poprawionymi funkcjami RTX w 30 fpsach (bez “ziarnistości”). Gran Turismo 7 to już kwestia nawet 8K i wsparcia PSSR, z czym ray-tracing ma wyglądać zdecydowanie ładniej od tego w Forza Motorsport. Z kolei Dragon’s Dogma 2 najwyraźniej skorzysta z PSSR i zaoferuje 60 klatek na sekundę. Assassin’s Creed Shadows to “jedynie” 864p dla trybu 60 fpsów.

Źródło: Reddit