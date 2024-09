Kupno w Polsce PS5 Pro z napędem może być szalonym wydatkiem

Gracze w momencie prezentacji nie szczędzili krytyki wobec Sony, które najwyraźniej zapomniało o napędzie na płyty Blu-ray. Szybko jednak okazało się, że niesłusznie, bo choć konsola nie zaoferuje go “firmowo”, każdy będzie mógł go dokupić osobno. No tak, ale to jeszcze większy wydatek.

PS5 Pro + napęd + Polska = ból portfela

Zgodnie z zapowiedziami, Sony ujawniło wczoraj wszystkie kluczowe informacje dotyczące PlayStation 5 Pro. Wiemy, że sprzęt zadebiutuje na półkach sklepowych 7 listopada 2024 roku, lecz tu pojawia się problem. Gracze muszą przygotować się na spory wydatek, za co zresztą mocno dostało się Sony w social mediach. Wysoka cena nie dziwi – pozycja jena nadal jest coraz słabsza, a do tego konsola oferuje możliwości jeszcze bardziej zbliżone do współczesnych PeCetów (no dobra, sprzed kilku lat, ale i tak). Mimo wszystko nadal mówimy o koszcie 700 dolarów lub nawet 800 euro, co w Polsce może okazać się ceną na poziomie ponad 3500 złotych.

Zastanówmy się jednak, jak to wygląda u nas. Na razie nie znamy oficjalnej ceny, więc możemy opierać się jedynie na spekulacjach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na napęd na płyty wydany przy okazji debiutu PS5 Slim. Jeśli ktoś zechce kupić najnowszą konsolę japońskiego producenta i dokupić do tego jeszcze napęd, istnieje spora szansa na to, że będzie musiał wydać ponad… 4000 złotych. A to i tak, jeśli uda mu się zdobyć w ogóle dodatkowe akcesorium.

Wszystko dlatego, że w Polsce dość ciężko jest dostać sam napęd, a nawet jeśli uda się go złowić, jego cena jest naprawdę wysoka. Napęd optyczny do PS5 osobno to koszt nawet 800 złotych, które trzeba doliczyć do kosztu samego PlayStation 5 Pro. Jeśli spojrzycie na Ceneo, to wyraźnie zauważycie, że nie tylko nie ma ofert, ale i całość dość mocno podrożała.

Oczywiście można szukać zestawu z grą (jak choćby Spider-Man 2), które powinno dać się zgarnąć za 799 złotych, ale wszędzie znajdziemy tylko braki na stanie. Jeśli Sony nie wrzuci na półki polskich sklepów większej ilości napędów przy okazji premiery PS5 Pro, gracze najwyraźniej zostaną zmuszeni, aby obejść się smakiem. Jeśli w ogóle zechcą kupować konsolę wycenioną tak drogo…

