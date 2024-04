Sony kontratakuje. Ruch, który zasadniczo potwierdza PS5 Pro

PlayStation 5 w wersji Pro ma rzekomo wyjść w tym roku. Konsola niedawno została potwierdzona przez kolejne źródło, a w swoim czasie wyciekła nawet specyfikacja. Czy potrzeba jeszcze czegoś, aby uznać, że sprzęt po prostu musi istnieć?

PS5 Pro niemalże potwierdzone przez Sony

Japońska korporacja nie może tylko przyglądać się tonie przecieków, jakie pojawiają się w sieci. Teraz postanowiono działać, czego efektem jest zablokowanie filmu YouTubera Moore’s Law is Dead. Do tej pory była to zdecydowanie najbardziej aktywna persona w świecie przecieków o kolejnej iteracji konsoli. Problem w tym, że nie wszystkie jego doniesienia miały sens, toteż zawsze przestrzegaliśmy, aby zbytnio nie wierzyć w podawane informacje. Teraz najwyraźniej mógł się wcale nie mylić, skoro Sony zablokowało jego film na YouTubie.

Chcąc obejrzeć wideo, na którym YouTuber omawia specyfikację urządzenia, ujrzymy zaskakujący komunikat. “Ten film jest już niedostępny z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich, które zgłosił Sony Interactive Entertainment” – przeczytamy. Oznacza to, że Sony za pośrednictwem roszczenia o naruszenie praw autorskich postanowiła wycofać film z sieci.

Na Reddicie znajdziemy informacje, że cała sprawa dotyczy filmu, który pojawił się w sieci już jakiś czas temu. Sony dość późno zareagowało (niektórzy śmieją się, że ich dział prawny jest tak wolny jak dział wydawania gier w tej generacji). YouTuber mógł nawet pokazać na filmie dokumenty firmy, w których posiadanie wszedł. To z kolei dość jednoznacznie sugeruje naruszenie praw autorskich.

Niemniej nie jest to jednoznaczne potwierdzenie, że YouTuber się nie mylił, ale z pewnością dowodzi, iż PlayStation zwróciło uwagę na jego przecieki. Być może film zablokowano przez ukazanie poufnych dokumentów (najpewniej tak jest), ale mimo wszystko możemy tylko czekać, aż firma oficjalnie zapowie PS5 Pro z premierą pod koniec tego roku.

Źródło: Reddit