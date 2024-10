PS5 Pro jeszcze bardziej imponujące. Twórca gier jest pewien, że mowa o rewolucji

Renaud Charpentier ze studia Tower Five jest zdania, że PS5 Pro będzie finalnie jeszcze bardziej imponujące i potężniejsze niż wszystkim się wydaje.

Francuskie studio Tower Five obecnie pracuje nad Empire of the Ants, nową grą mającą urzekać przepiękną grafiką powstałą na Unreal Engine 5. Dzieło oparte na popularnej francuskiej książce science-fiction zapowiada się nieskazitelnie pod względem wizualnym, ale na PS5 Pro ma działać jeszcze lepiej.

PS5 Pro jeszcze większą rewolucją

PlayStation 5 Pro już teraz zapowiada się na spory skok w przód, jeśli chodzi o możliwości konsoli. Sprzęt oferuje znacznie więcej, niż początkowo się wydawało, a wszystkie kluczowe informacje i zmiany względem oryginalnej konsoli znajdziecie w tym artykule. Jednak Renaud Charpentier, reżyser Empire of the Ants twierdzi, że wielu graczy nie spodziewa się aż tak dużych zmian. Wszystko jednak zależy od tego, o jakich konkretnie grach mówimy.

Empire of the Ants ma kusić przede wszystkim fotorealistyczną grafiką opartą na Unreal Engine 5. Tytuł ma być bardzo wymagający pod kątem dostępnej mocy GPU, więc znacznie unowocześnione rozwiązania zawarte w PS5 Pro mogą okazać się kluczowe dla deweloperów i graczy, którzy oczekują jak najlepszej jakości. Gra studia Tower Five ma działać w 60 klatkach na sekundę, lecz nie będzie wspierała skalowania PSSR, gdyż pojawiło się ono za późno w cyklu produkcyjnym.

Jest to rodzaj naturalnej ewolucji sprzętu PS5, te same paradygmaty, ale większa moc obliczeniowa GPU i rdzeni ray tracing. Dla nas najbardziej interesujący jest oczywiście wzrost mocy obliczeniowej GPU o około 50%, ponieważ nasza gra jest oparta na GPU, a nie na CPU. – podkreśla deweloper w rozmowie z Wccftech

Jedną z najważniejszych dla twórców nowości jest skalowanie rozdzielczości. Pozwolić ma na zachowanie wysokiej jakości graficznej z możliwością dodatkowego “upłynnienia” gry. Charpentier twierdzi, że wiele innych gier opartych głównie na GPU zwiększy wydajność na nowym sprzęcie Sony. Deweloper podkreśla również, że komputer o równoznacznej mocy kosztuje około 3-5 razy więcej i zużywa znacznie więcej energii, więc w tym momencie to właśnie konsole wysuwają się na prowadzenie.

W tych sklepach kupicie PlayStation 5 Pro!

Źródło: Wccftech