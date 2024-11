Tak wyglądają ulepszone gry na PS5 Pro. Filmy z rozgrywki w sieci

Sony szykuje coś, co potencjalnie może okazać się kolejnym wielkim hitem sprzedaży. Z drugiej jednak strony nawet japoński gigant zdaje sobie sprawę z tego, że nie mówimy o rewolucji i studzi entuzjazm. Poznaliśmy jednak nowe ciekawostki i kolejne informacje związane ze specyfikacją sprzętu. Będzie lepiej, to pewne, ale niekoniecznie mogliśmy do tej pory wiedzieć, jak bardzo.

Wielu influencerów mogło już w zaciszu własnych domów zapoznać się z ulepszoną wersją flagowej platformy od Sony. Teraz w sieci pokazują nowe filmy z rozgrywki z wielu wspieranych gier. Ulepszeń doczekały się przecież takie hity jak Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered czy nawet niedawne Dragon Age: The Veilguard.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda te produkcje w ujęciu “Pro”, wystarczy rzucić okiem na poniższe gameplaye. Wśród nich zdecydowanie na uwagę zasługuje Spider-Man 2 w 4K przy zachowaniu płynności 60 klatek na sekundę. W podobnej jakości i wydajności zobaczymy remake Demon’s Souls. Warto przy tym pamiętać, iż to nadal w większości kosmetyczne zmiany w samej grafice. Sony raczej skupiło się na delikatnym podbiciu jakości w taki sposób, aby gry były także bardziej płynne.

Lista potwierdzonych gier PS5 Pro Enhanced:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Shadows

Bad Cheese

Baldur’s Gate 3

Croc Legend Of The Gobbos

cyubeVR (PSVR 2)

Dead Island 2

Dead Rising Deluxe Remaster

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dwarf Journey

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

EA Sports Madden NFL 25

Elemental War Clash

Empire of the Ants

Enlisted

Everspace 2

F1 24

Fears to Fathom – Ironbark Lookout

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Helldivers 2

Hitman: World Of Assassination

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

Kayak VR Mirage (PSVR 2)

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Lords Of The Fallen

Marvel Rivals

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Wolverine

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Midnight Town Stories: Adam’s Diary

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man’s Sky

Outbreak: Shades Of Horror Chromatic Split

Planet Coaster 2

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Promise Mascot Agency

Quantum Error

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Sanguis Luna

Smells Like A Mushroom

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Towers of Aghasba

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Truck Simulator 24 American Driver

UFC 5

Unreal Kingdoms

Until Dawn

Warframe

War Thunder

World of Warships: Legends

