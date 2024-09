Cena PS5 Pro okazała się być szokująca, zwłaszcza w Europie, gdzie konsolę wyceniono na 799,99 euro. Chociaż gracze nie są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, to niektórych cena nie dziwi. Wręcz uznają ją za w pełni uzasadnioną. Cóż, to dość kontrowersyjna opinia.

Cena PS5 Pro wcale nie taka wysoka?

Niepopularną opinią podzielił się Vince Zampella z Respawn Entertainment. Dla dyrektora generalnego grupy EA Studios Organization cena PS5 Pro ma sens. Zampella zwraca bowiem uwagę na kilka czynników, które jego zdaniem zostały pominięte przez większość komentujących. O co dokładnie chodzi? O wiele zmiennych:

Jeśli cofniesz się, niektóre starsze konsole były równie drogie, a prawdopodobnie po uwzględnieniu inflacji były droższe. Więc na początku wydawało się to trochę szokujące, ale tak naprawdę wcale nie jest tak źle. A jeśli kupisz komputer za 700 dolarów, nie otrzymasz takiej samej wydajności, jaką otrzymujesz. w konsoli Więc to kwestia równowagi. Czy jest drogi dla ludzi? Zdecydowanie. Nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić. Czy byłoby lepiej, gdyby był tańszy? Jasne. Chcę, żeby więcej ludzi go miało. Ale to naprawdę ma sens. Vince Zampella

Wychodzi na to, że krytyka ceny PlayStation 5 Pro jest bezzasadna — przynajmniej jeżeli chcemy być obiektywni. Zampella zwraca uwagę, że 700 dolarów czy niemal 800 euro to sporo i wielu graczy nie pozwoli sobie na aż taki wydatek. Ale z drugiej strony należy uwzględnić inflację, rosnące ceny produkcji sprzętu i nie tylko. Biorąc to wszystko pod uwagę wychodzi, że taka cena ma sens. No ale to już zostawiam do oceny wam…

