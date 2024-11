Gracze wyrzucają część PS5 Pro do śmieci. Ważny element gubi się w pudełku

Okazuje się, że w zestawie z konsolą PS5 Pro znajdziemy jeden z elementów, który posiadacze edycji Slim dobrze znają. Horyzontalne nóżki, czyli specjalne elementy podstawki do położenia konsoli zwane pieszczotliwie “kocimi uszkami” nie zostały odpowiednio zabezpieczone w pudełkach. Dodajmy do tego brak przeczytania instrukcji i wyrzucenie opakowania, przez co niektórzy gracze zdają sobie sprawę, że jeden z elementów zestawu trafił na śmietnik.

Nie wyrzucajcie pudełek PS5 Pro od razu

Jeden z graczy na Reddicie postanowił przypomnieć innym posiadaczom konsoli PS5 Pro (co ciekawe, w pierwszej promocji w niecały tydzień od premiery), żeby dokładnie sprawdzali pudełka. Sam odpakował sprzęt i przygotowywał się do jego instalacji, lecz na szczęście postanowił sprawdzić instrukcję. Tam znalazł wzmiankę o dwóch malutkich podstawkach, ułatwiających położenie konsoli. Zajrzał do pudełka, ale… ich tam nie było.

Wczoraj wieczorem rozpakowałem Pro i nie od razu zauważyłem poziome nóżki w pudełku. Przeczytałem instrukcję, w której wspomniano o ich instalacji, więc bezskutecznie przeszukałem pudełko – później znalazłem je w pobliżu na dywanie, więc musiały wypaść podczas rozpakowywania. – opisuje gracz

Niewielkie, przezroczyste i łatwe do przeoczenia akcesorium znalazł dopiero na dywanie. Najwyraźniej, jak zresztą sam stwierdził, wypadły ze styropianu i przez to nie zdawał sobie sprawy, że w ogóle dołączono je do zestawu. Dlatego przestrzegamy również, aby dokładnie sprawdzać, czy aby na pewno wszystko wyjęliście. Może nie jest to niezbędny element wyposażenia, ale ważny, jeśli nie chcemy dokupować podstawki pionowej.

