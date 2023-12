PS5 Pro w sam raz dla GTA VI. Sony chce stworzyć konsolę idealną

W ostatnich dniach do sieci trafiło sporo szczegółów związanych z PS5 Pro. Sony wydało już na świat wersję „Slim” (choć oficjalnie się tak nie nazywa). Można śmiało zakładać, że pod koniec przyszłego roku na rynku zadebiutuje ulepszona wersja urządzenia. Przecieki o specyfikacji brzmią niezwykle ciekawie i – co najważniejsze – wiarygodnie. Problemem może być pojawiający się gdzieniegdzie układ GPU mogący potencjalnie powodować bottleneck, także akurat to zapewne kwestia, której nie ma sensu aż tak wierzyć.

Niemniej do domysłów odniósł się niedawno znany technologiczny YouTuber Moore’s Law is Dead. Na swoim najnowszym filmie tłumaczy, że wybranie architektury Zen 2 do procesora może być strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim konsola nie miałaby absolutnie żadnego problemu w uruchamianiu nowych gier w zadowalającej jakości i płynności. Co więcej, sam sprzęt może być względnie tani, a przynajmniej jeśli wierzyć „wyciekniętej” specyfikacji.

GTA VI i PS5 Pro to zestaw idealny?

YouTuber uważa ponadto, że konsola mogłaby być „niezwykle przyjaznym systemem” dla twórców gier. Potencjalnie mowa nawet o najbardziej bezproblemowej konsoli dla gamedeveloperów, którzy chcieliby tworzyć gry z myślą o niej lub też dokonywać konwersji. Co więcej, ulepszone podzespoły mogłyby spowodować, że optymalizacja gier byłaby niemal bezproblemowa. Tytuły miałyby też działać o wiele lepiej w stosunku do „bazowej” wersji sprzętu.

Moore’s Law is Dead odniósł się również do spekulacji związanych ze współpracą Sony i PS5 Pro z GTA VI i Rockstar Games. Zdaniem autora filmu, konsola mogłaby trafić na rynek w okresie premiery nowej części GTA. Już wcześniej pojawiły się pogłoski o rzekomych zestawach konsoli z GTA VI, co zdecydowanie mogłoby przysłużyć się sprzedaży sprzętu. Sony mogłoby reklamować ją jako najlepszy sposób na zagranie w wielce oczekiwaną pozycję.