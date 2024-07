Premiera GTA VI zagrożona? Strajki dotarły do Take-Two

Data premiery GTA VI może ulec zmianie. Strajki SAG-AFTRA dotarły teraz do wielu gamingowych firm, w tym właśnie do Rockstar Games. Jaki będzie skutek?

Cała sytuacja może zakończyć się bardzo szybko albo wręcz przeciwnie – potrwać długo niczym ubiegłoroczne hollywoodzkie strajki. Wszystko wskazuje jednak na to, że Grand Theft Auto VI jest faktycznie bezpieczne.

Data premiery GTA VI kontra strajki

W ubiegłym roku, w okresie od lipca aż do listopada hollywoodzkimi wytwórniami targały strajki scenarzystów i aktorów, którzy nie zgadzali się na wiele zmian w procesie tworzenia filmów, a także i na niskie płace. Mieli też oczywiście szereg innych postulatów, ale w dużej mierze do sytuacji przyczynił się choćby rozwój sztucznej inteligencji. Niemniej sytuacja wcale się nie zakończyła, bo mimo że oficjalne strajki są już za nami, część wielkich firm nadal prowadzi rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy.

Tamte wydarzenia mocno odbiły się na planach wydawniczych firm. Dziesiątki, jeżeli nawet nie setki filmów musiały zostać przesunięte, a niektóre do tej pory nie otrzymały nowej daty premiery. Zdjęcia na planach opóźniano lub nie prowadzono ich w ogóle. Teraz amerykańska gildia aktorów (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) wzięła się za gry wideo.

Jak donoszą w sieci internauci oraz potwierdza More Perfect Union, strajki SAG-AFTRA faktycznie dotarły do Take-Two, w tym do Rockstar Games. Nigdzie nie ma oficjalnego komunikatu, że może się to przełożyć bezpośrednio na GTA VI. Wszystko zależy od tego, jak długo zajmą rozmowy i ile potrwa sam strajk. Niemniej wydaje się, jakoby ta sytuacja nie była aż tak poważna, jak strajki z 2024 roku.

Negocjacje rozpoczęły się w październiku 2022 r., a 24 września 2023 r. członkowie SAG-AFTRA zatwierdzili autoryzację strajku w grach wideo 98,32% głosów na tak. Chociaż osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach ważnych dla członków SAG-AFTRA, pracodawcy odmawiają wyraźnego potwierdzenia, w jasnym i możliwym do wyegzekwowania języku, że będą chronić wszystkich wykonawców objętych tą umową w ich języku sztucznej inteligencji. – informuje SAG-AFTRA

Firmy objęte strajkiem to m.in. Warner Bros. Games, Disney, Electronic Arts, Insomniac Games czy Activision Blizzard. Jeżeli natomiast chodzi bezpośrednio o GTA VI, raczej zakończono główną część nagrań głosowych, choć nie oznacza to, że nie ma problemu. Na Reddicie wiele osób i tak uważa, że Rockstar Games i tak przesunęłoby premierę tak oczekiwanej produkcji. Bądźmy szczerzy – przeczuwa tak chyba każdy.

W ostatnim czasie w sieci pojawiła się rzekoma beta GTA VI (dobre sobie!), więc polecam uważać na takie oszustwa. Data premiery gry nie jest znana konkretnie, ale tytuł ma zadebiutować na jesień 2024 roku.

Czy data premiery jest zagrożona?

Niedługo po pierwszych informacjach pojawiły się także kolejne, w których sytuacja zostaje niejako wyjaśniona. Użytkownik @videotechuk mocno kojarzony z informacjami na temat Rockstar Games tłumaczy, że początkowo mogła zajść pomyłka. To znaczy, że początkowe doniesienia medialne przez pomyłkę uznały, iż GTA VI zostanie przesunięte. Teraz wychodzi na to, że strajk ma znaczny wpływ na gry, które powstają dopiero od 2023 roku. GTA VI, jak zresztą pisałem już wyżej, powstaje znacznie dłużej i znajduje się najpewniej na ostatniej prostej.

Aktualizacja dotycząca sytuacji SAG z GTA VI: Dziennikarze usunęli wzmianki o związku potwierdzające, że GTA VI jest częścią strajku

Warunki strajku dotyczą TYLKO gier, które rozpoczęły się po końcu 2023 roku.

Take-Two dotknięte, ale zakres nie jest znany – informuje internauta

“Na razie nie ma powodów do obaw”, jak czytamy we wpisie, choć oficjalnych wieści nadal nie dostaliśmy.

