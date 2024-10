Jedna z najpiękniejszych gier na PS5 dostanie ulepszenia dla PS5 Pro. Będzie jeszcze ładniej

W tym miejscu znajdziecie wszystkie kluczowe informacje, z którymi należy zapoznać się przed premierą PS5 Pro! A teraz przejdźmy do rzeczy, bo dowiedzieliśmy się, że kolejny hicior otrzyma duże zmiany.

Demon’s Souls także PS5 Pro Enhanced

Bluepoint Games wybitnie stanęło na wysokości zadania, wydając Demon’s Souls w postaci remake’u kultowego dzieła soulslike od studia From Software. Dość powiedzieć, że oprawa wizualna, pełne wsparcie nowoczesnych funkcji PlayStation 5 oraz skala ogólnych zmian w produkcji powalają nadal, a gra ma przecież już cztery lata! I nie, twórcy wcale nie zamierzają na tym poprzestawać!

O tym, że tytuł ten dostał znaczek “PS5 Pro Enhanced” wiemy już od jakiegoś czasu, ale teraz mogła na nim położyć ręce redakcja technologicznych specjalistów z Digital Foundry. Na swoim najnowszym filmie pokazują zmiany względem bazowego modelu PS5 w grafice oraz omawiają szczegóły. Okazuje się, że gra zaoferuje teraz nowe funkcje!

Demon’s Souls przede wszystkim działa teraz w 4K i w pełnych 60 klatkach na sekundę. Problem w tym, że obraz miejscami może wydawać się delikatnie rozmyty, choć nie wiadomo, czy to przez wykorzystanie PSSR, czy rozdzielczość nie wyrabia z utrzymywaniem stabilnej liczby fpsów. W każdym razie gracze mogą spodziewać się również nowego systemu cieni kontaktowych. Jest on podobny do cieniowania wykorzystanego w poprzedniej wersji gry, ale teraz upiększa detale na mniejszych obiektach, przez co faktycznie ma wyglądać lepiej.

Tak naprawdę to tyle, no ale Demon’s Souls ma już przecież 4 lata!

Lista gier ulepszonych na PS5 Pro

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

Dead Rising Deluxe Remaster

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

The First Descendant

Fortnite

Gran Turismo 7

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man’s Sky

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Spider-Man Remastered

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man 2

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Towers of Aghasba

Until Dawn Remake

Warframe

War Thunder

Wolverine

World of Warships: Legends

Redakcja Digital Foundry i tak jest pewna, że Demon’s Souls wygląda znacznie lepiej, oferując lepszą wydajność. Zapewne tego samego możemy spodziewać się po co najmniej większości wymienionych wyżej gier.

Źródło: Wccftech