Wyciekła specyfikacja PS5 Pro. Konsola ulepszy gry z PS4 i pozwoli na screeny 8K

PS5 Pro nie oznacza wielkiego powrotu znaczka “8K” na pudełkach, ale to nic złego – sprzęt może zaskoczyć kilkoma innymi możliwościami. W sieci pojawiło się sporo nowych informacji.

PS5 Pro – specyfikacja ujawniona

Do tej pory mogliśmy jedynie spekulować. Sony oczywiście mówiło swoje, skupiając się na marketingowym slangu, który ma przekonać graczy, ale bez konkretów. Teraz, przynajmniej wedle posta na Reddicie i osób, które otrzymały już swoje egzemplarze do testowania, poznaliśmy kilka ciekawostek. Chyba jedną z tych kluczowych jest informacja dotycząca zasilacza konsoli. PlayStation 5 Pro ma zasilacz o mocy 390 W, czyli całe 40 W więcej od bazowego modelu.

Dzięki temu spodziewać się można, że konsola będzie pochłaniała około 240 – 260 W przy intensywnym gamingu, co faktycznie stanowi większy pobór mocy od PS5, które potrzebowało zasilania na poziomie około 200 W. To z kolei doprowadziło niektórych internautów do spekulacji, że SoC PS5 Pro jest produkowany w technologii 6 nm, a nie 4 nm, jak wcześniej podejrzewano. Na razie nie wiemy, w jak widocznym stopniu przełoży się to na pobór mocy. Wiemy za to, że procesor graficzny PS5 Pro ma 16,7 teraflopów. Jest wyposażony w dodatkowe 2 GB pamięci RAM DDR5.

Warto też wspomnieć o dodatkowej funkcji ulepszania gier z PS4. Nowa wersja konsoli ma również posiadać możliwość “poprawy jakości obrazu” starszych tytułów z poprzedniej generacji. Na razie nie wiemy, w jak wyraźnym stopniu przełoży się to na doświadczenie z obcowania z nimi. Raczej nie ma co liczyć na rewolucję. A przynajmniej wedle użytkowników ResetEra, którzy uruchomili w ten sposób Bloodborne. Różnice są, ale niezwykle skromne. Być może w innych tytułach będą bardziej widoczne?

Chociaż konsola nie wspiera (a przynajmniej Sony już się tym nie chwali) pełnego 8K, to pozwoli wykonywać screeny w tej jakości. W opcjach konsoli znajdziemy specjalny przełącznik, który zagwarantuje nam, że zrobione screenshoty będą niemal krystalicznie pięknie. Obecnie możliwość ta działa tylko w niektórych grach.

