Nie uwierzycie, ale PS5 Pro dostanie wysokobudżetową grę działającą w 8K

Co prawda Sony zrezygnowało z chwalenia się znaczkiem “8K” na pudełkach PS5 Pro, ale gry nadal mają wspierać tę jakość. A konkretnie – No Man’s Sky.

Od bardzo dawna wiemy, że No Man’s Sky otrzyma ulepszenie do PS5 Pro, bo tak naprawdę jest to jedna z gier, która przedwcześnie zdradziła istnienie konsoli. Do tej pory nie mieliśmy pojęcia, co takiego przygotowało Hello Games. A okazuje się, że całkiem sporo.

PS5 Pro jednak ze wsparciem 8K?

Wielu graczom wydawało się, że po usunięciu z pudełek znaczka “8K”, Sony oficjalnie odchodzi od prób umożliwienia graczom odpalania nowych tytułów w tej “szałowej” jakości. Jasne, nawet bazowy model niby wspierał taką możliwość. W ten sposób działało na nim jedynie voxelowe The Touryst, więc… ciężko to nazwać jakimś szczególnie wybitnym dokonaniem. Ale No Man’s Sky to już coś!

Hit od Hello Games ma oferować dwa tryby – ten skupiony na wydajności oraz preferujący jakość. Pierwszy to i tak całkiem nieźle brzmiące 60 klatek na sekunde przy zachowaniu jakości w 4K. Z kolei jeśli chodzi o jakość, mamy dostać całe 8K przy 30 klatkach na sekundę. Tak przynajmniej twierdzi redakcja serwisu Press Start, która miała otrzymać potwierdzenie od samych deweloperów. Oczywiście do uruchomienia gry w 8K potrzebny jest ekran, który taką rozdzielczość wspiera.

Wygląda więc na to, że No Man’s Sky okaże się drugą grą wspierającą 8K na PS5 Pro. Pierwszą zostało oficjalnie F1 2024. Mowa o dwóch wysokobudżetowych tytułach!

Twórcy z Hello Games obiecują również sporo poprawek jakości oprawy wizualnej. Pojawi się więcej szczegółów, głównie związanych w oświetleniem i cieniami w technologii ray-tracing. Aktualizacja ma również wspierać PS VR2.

