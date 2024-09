Sony zapowiada wielką nowość w PS5, a gracze znów błagają o motywy i tapety

Nie dogodzisz. W sumie nie ma się co dziwić, bo gracze praktycznie od premiery PS5 proszą o to, aby w konsoli znalazły się motywy i tapety.

Sam chciałbym móc ustawić różne tła, a najlepiej to zmieniać kompletnie wygląd ikonek, ale… nie wiem, czy kiedykolwiek taka opcja w ogóle może nadejść. Sony nie za bardzo się spieszy, aby ją dodać.

Gracze PS5 nadal chcą motywów!

Od wczoraj, na początku tylko dla wybranych graczy, z później globalnie, użytkownicy PlayStation 5 otrzymują nową aktualizację systemu. Ta, co ciekawe, jest naprawdę spora i więcej o niej przeczytacie w tym artykule. Zmiany i nowości to pełna gama możliwości, w tym choćby opcja ustawienia indywidualnych profili dźwięku 3D. Świetna rzecz, ale my nie o tym!

Inną sporą zmianą jest pozbycie się tabeli “Explore”, do tej pory dostępnej przede wszystkim dla graczy w Stanach Zjednoczonych. Nim trafiła do każdego, Sony postanowiła ją usunąć i zastąpić czymś zupełnie nowym – “Welcome Hub”. To tak naprawdę zbiór kafelków, które każdy gracz ustawi sobie pod własne preferencje.

“Welcome Hub” zapowiada się nieźle, bo w końcu umożliwia jakikolwiek wpływ na to, co widzimy na ekranie. Gracze zyskają możliwość tworzenia, ustawiania i personalizowania własnych kafelków w specjalnej sekcji. Wybierzemy na przykład kluczowe informacje systemowe, w tym poziom naładowania baterii DualSense czy dostępną pamięć, datę, informacje z ogrywanych gier i tym podobne. Fajnie, ale dla wielu nie jest tym, o co proszą od dawna. A proszą o motywy i tapety.

“Sony prosimy o przywrócenie MOTYWÓW, prosimy o to od prawie 4 lat. Ignorowanie opinii klientów nie jest w porządku” – krzyczy jeden z komentujących pod postem na blogu PlayStation. Na Twitterze i Reddicie przewijają się podobne komentarze. Sony niejako przypomniało graczom o tym, jak bardzo chcieli oni motywów i tapet. Nadal nie wiemy, czy w ogóle jest szansa, że je dostaniemy.

Źródło: PlayStation Lifestyle