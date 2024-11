Limitowana edycja PS5 ma sporą wadę. Błąd, o którym Sony nie pomyślało

Limitowana edycja PS5 trafiła już do niektórych graczy, a ci donoszą o nieprzemyślanym designie jednego z elementów zestawu. I to chyba najlepszego.

Bez dwóch zdań PS5 w limitowanej edycji z okazji 30-lecia marki PlayStation jest czymś pięknym (i drogim…). To prawdziwie nostalgiczny desing wzorowany na kultowej platformie sprzed lat, czyli pierwszej konsoli PlayStation. I niby wszystko jest tu wzorowe, gdyby nie… jeden tylko element.

Limitowane PS5 z wadą lub… przeoczeniem?

Na Reddicie jeden z graczy postanowił podzielić się zdjęciem pewnej wady limitowanego wydania konsoli PlayStation 5, która w teorii nie jest szczególnie niczym aż tak denerwującym, ale i tak wielu internautów czuje się zirytowanych przez wadę, którą można było łatwo wyeliminować. W tym wydaniu konsoli znajdziemy m.in. złączkę kabla będącą praktycznie odzwierciedleniem 1:1 złączki z PSX-a. Na papierze brzmi to świetnie, ale w praktyce…

Jak widzicie na poniższym zdjęciu, złącze to jest tak szerokie i zaprojektowane w takim miejscu, że zasłania drugi port USB w kontrolerze, przez co nie da się z niego korzystać. Gracze w komentarzach pod postem czują się poirytowani “słabym designem”. Wiele osób twierdzi, że wystarczyłoby przesunąć ozdobny kawałek plastiku nieco do góry i nie byłoby tego problemu.

Nie jest to aż tak wielka wada, choć faktycznie pokazuje małą staranność firmy. Finalny efekt jest świetny, ale niestety to mało funkcjonalne rozwiązanie. Do tego, jak się okazało, taka złączka dostępna jest wyłącznie w limitowanym zestawie konsoli PS5. Jeśli kupujecie osobno kontroler DualSense z okazji 30-lecia, dostaniecie zwyczajny kabel.

Źródło: Reddit