Mocno limitowane PS5 za prawie 40 tys. zł. I to nawet nie za samą konsolę

Doprawdy, Sony mogłoby w końcu przestać aż tak ograniczać niektóre edycje swoich akcesoriów, gier czy konsol. W końcu firma od lat jest na celowniku scalperów, którzy skutecznie wykupują pożądane akcesoria czy właśnie całe maszyny.

PS5 30th Anniversary Edition za 10 tys. dol i to bez konsoli

Zapowiedziane niedawno limitowane wydanie sprzętu PlayStation z okazji 30-lecia marki jest… przepiękne. Nie będę ukrywał, dla fanów PS-a jest to prawdziwa gratka, jawnie nawiązująca do dawnych lat, czasów PSX, czyli klasycznego “szaraka”. Niedawno w sieci pojawiła się również cena takiego wydania i cóż… tanio nie będzie. To chyba akurat logiczne, prawda?

Problem w tym, że nawet jeśli ktoś zechciałby kupić tę wersję, raczej większość nawet nie zdobędzie szansy. Wydanie to ma być mocno ograniczone. Dla graczy znajdzie się jedynie 12 300 sztuk PS5 Pro w tej wersji. Prawdziwy raj dla scalperów, ale nie tylko. Niektórzy “sprytnie” wpadli na inne pomysły.

Na eBay pojawiły się dość niecodzienne oferty, które wyceniono na 9 999 dolarów, czyli w zasadzie 10 tys. USD. Sprzedawca już je usunął (albo zrobiła to sama platforma), bo brzmią jak głupi żart, choć w praktyce mogły wcale nim nie być. Jakakolwiek intencja nie przyświecała sprzedającemu, to dość chora cena za… “próbę kupienia PS5 30th Anniversary Edition”. Tak – w ogłoszeniu wcale nie chodzi o kupno sprzętu, a o jedynie “próbę” jego zgarnięcia.

Szalona kwota (za mp1st)

Źródło: mp1st