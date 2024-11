Najnowsze plotki donoszą, że już wkrótce konsola PS5 może otrzymać port genialnej gry z Xboksa One i Series X|S. Chodzi o flagową serię gier wyścigowych, która do tej pory nie miała okazji zadebiutować na sprzęcie Sony. To może być naprawdę mocne!

Forza Horizon 5 trafi na PS5? Port już gotowy

W sieci pojawiły się informacje, które na pewno zadowolą fanów gier wyścigowych i posiadaczy konsol PlayStation. Jak czytamy na Reddicie i Twitterze, port gry Forza Horizon 5 ma już być gotowy — i to od dłuższego czasu. Rzekomo debiut produkcji na nowej platformie miał nastąpić już poprzedniego lata, jednak został wstrzymany. Co ważne, trzeba podkreślić, że nie anulowano go — to sugeruje, że może trafić do sprzedaży niedługo.

Na razie nie znamy żadnych konkretów na temat daty potencjalnej premiery. Sam przeciek może być prawdziwy. Doskonale wiemy, że Xbox próbuje eksplorować nowe rynki, a debiuty ich gier na PS5 nie są już niczym zupełnie nowym.

Forza Horizon 5 tiene un port ya hecho para llegar a PS5, pero se paró (que no cancelado) su lanzamiento este pasado verano. Eso si, consideran que es un juego que puede funcionar bastante bien, llegará, no sé cuándo, pero llegará. — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) November 27, 2024

Zobacz też: Kultowe gry z kiosków. W to graliśmy, gdy z kasą było krucho

Forza Horizon 5 została ciepło przyjęta przez krytyków i graczy, zdobywając wiele nagród. Gra doceniona została za piękny otwarty świat, różnorodność zawartości oraz płynność rozgrywki. Tytuł zadebiutował na rynku pod koniec 2021 roku i jest obecnie dostępny na PC, Xbox One i Series X|S. Czy posiadacze PlayStation 5 będą zadowoleni z takiego portu? Coś mi podpowiada, że tak. Jedyną konkurencją na tej platformie mogłaby być jedynie marka The Crew, która mimo wszystko Forzie ustępuje pod wieloma względami.

Źródło: Reddit