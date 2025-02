Forza Horizon 5 – premiera na PS5. Wszystko, co musisz wiedzieć o tej ścigałce

Spis treści:

Forza Horizon 5 – co to za gra?

Posiadacze konsol Xbox znają serię Forza Horizon od lat. Marka charakteryzuje się wyjątkowym podejściem do gatunku gier wyścigowych, skupiając się na istnym celebrowaniu motoryzacji. W tym wypadku nie ma mowy o nielegalnych wyścigach, czy elitarnym podejściu do zmagań na torach. Seria Horizon oferuje nam wzięcie udziału w festiwalu samochodowym, który zrzesza kierowców i miłośników aut. Prawdziwą ozdobą wydarzenia są oczywiście pojazdy, jednak odpowiedni klimat całości nadaje również lokalizacja.

Do tej pory w serii mogliśmy odwiedzić kilka wyjątkowych miejsc – festiwal Horizon gościł już m.in. w Australii i Szkocji, a piąta odsłona, czyli Forza Horizon 5 zabiera nas do Meksyku. Pieczołowicie przygotowana lokacja pozwoli odwiedzić rajskie plaże, gąszcz dróg i autostrad prowadzących przez pustynie, eksplorować dżunglę, wulkan, a nawet odkryć pozostałości pradawnych cywilizacji. To jedna z najpiękniejszych laurek przygotowanych dla samochodów, motoryzacji i tych, w których żyłach płynie benzyna.

Forza Horizon 5 – kiedy premiera na PS5?

Jakiś czas temu duże poruszenie wywołała zapowiedź gry Forza Horizon 5 na PS5. Część graczy nie mogła wręcz uwierzyć, że kultowa seria znana z Xboksów (a później i PC) trafi na konsole Sony. Tak się jednak stanie, co jest efektem dużej zmiany w polityce Microsoftu dotyczącej gier na wyłączność. Amerykański gigant zmienia swoje podejście, proponując własne serie gier również na konsolach PlayStation, a w przyszłości pewnie i na Nintendo Switch. Dla graczy to dobra wiadomość – dzięki temu więcej osób będzie mogło poznać zasłużone i naprawdę dobre marki gier, które do tej pory były dla nich niedostępne.

Po zapowiedziach przyszedł już czas na oficjalne ogłoszenie daty wydania. Forza Horizon 5 na PS5 wyjdzie 29 kwietnia 2025 roku. To właśnie tego dnia posiadacze konsol Sony będą mogli rozpocząć przygodę w tej wyjątkowej grze wyścigowej, która zabierze nas na festiwal motoryzacyjny w Meksyku. Tytuł będzie posiadał tak samo rozbudowaną zawartość, jak do tej pory opublikowane wersje na Xboksy i PC.

Ile kosztuje Forza Horizon 5 na PS5?

Wraz z ujawnieniem daty premiery, pojawiła się też cena Forza Horizon 5 na PS5. Gra jest już do kupienia w sklepie PlayStation Store za 299 złotych. W tej cenie otrzymujemy podstawową wersję gry. Co ważne, w sprzedaży są łącznie 3 wersje produkcji:

Czym charakteryzują się poszczególne edycje? Podstawowa wersja gry zawiera tylko omawiany tytuł. W przypadku edycji Deluxe poza grą otrzymamy również przepustkę sezonową. Najwięcej zawartości czeka na nas w Premium Edition – ten wariant daje nam grę, przepustkę sezonową, Pakiet Powitalny, członkostwo VIP, dwa DLC (Hot Wheels, Rally Adventure) oraz wcześniejszy dostęp przed premierą.

Kiedy rusza wczesny dostęp?

Chociaż oficjalna premiera gry została zapowiedziana na 29 kwietnia 2025 roku, to pojawi się również wcześniejszy dostęp. Posiadacze Forza Horizon 5 Premium Edition będą mogli uruchomić grę kilka dni wcześniej – 25 kwietnia. To wtedy ruszy przedpremierowa rozgrywka dla posiadaczy najwyższego pakietu. Wcześniejsza zabawa pozwoli zapoznać się z tajnikami produkcji, zdobyciem kilku przyzwoitych aut i przygotowaniem się na rywalizację z innymi graczami w sieci.

Forza Horizon 5 na PS5 – wczesny dostęp od 25 kwietnia 2025 roku

Tryby rozgrywki

Forza Horizon 5 na PS5 zaoferuje wszystkie tryby rozgrywki, które gracze pokochali na PC oraz konsolach Xbox. Główny z nich to oczywiście opowieść, czyli samodzielne branie udziału w kolejnych wyzwaniach i wyścigach, przy okazji poznając nowych bohaterów i obszary festiwalu. Rozgrywka oferuje nie tylko znane wszystkim wyścigi, ale również specjalnego rodzaju wyzwania i eksploracje. Czasami będziemy ścigać się z potężnym samolotem, innym razem z motocyklistami, a czasami przyjdzie nam nawet eksplorować ruiny dawnych cywilizacji zamieszkujących ten obszar. Nie zabraknie też poznawania historii niektórych wyjątkowych pojazdów. Twórcy wycisnęli z tematu gier wyścigowych wszystko co się dało, dzięki czemu rozgrywka jest niesamowicie zróżnicowana.

Nie brakuje też trybów sieciowych. Poza standardowymi rozgrywkami możemy wziąć udział w wyzwaniach przygotowanych przez innych graczy. Ich kreatywność często potrafi zaskakiwać, a my możemy spróbować swoich sił w jeździe po szalonych torach, które często przypominają ekscytujące konstrukcje ze świata Hot Wheels. Swoją drogą, marka małych resoraków również zawitała do Forza Horizon 5 w ramach DLC. Dzięki dodatkowi możemy przenieść się na zupełnie nową mapę, która stworzona jest z różnorodnych serpentyn i wiraży. To czysta zabawa, którą szczerze polecam każdemu.

Eliminator – samochodowe Battle Royale

Czy zastanawialiście się, co wyjdzie z połączenia Forza Horizon i np. PUBG? To tryb Eliminator, czyli samochodowe Battle Royale. Tryb rozgrywki jest jednym z ulubionych w społeczności gry, bo łączy w sobie ściganie się, jak również elementy znane z zupełnie innych gier, niczym Fortnite i nie tylko. Zasady są proste. Na określonym terytorium znajduje się do 72 graczy, których zadaniem jest przetrwanie do samego końca. Co chwila ktoś zostaje wyeliminowany – może przegrać wyścig 1 na 1 lub znajdować się poza obszarem gry.

W czasie rozgrywki na mapie pojawiają się nowe auta stanowiące ulepszenia. Kto pierwszy, ten lepszy – a czasami będziemy ścigać się z naprawdę zawziętymi przeciwnikami. Możemy też zostać wyzwani na szybki pojedynek, kiedy to ścigamy się do danego punktu z innym uczestnikiem rywalizacji. Ten, kto przegra wyścig, odpada z rozgrywki. Emocji tu nie brakuje – nawet mimo tego, że przecież nikt do nas nie strzela.

Podsumowanie – na Forza Horizon 5 warto czekać

Już 29 kwietnia 2025 roku gracze na PS5 będą mieli niepowtarzalną okazję poznać tę genialną serię gier wyścigowych. Tytuł będzie dostępny w 3 wersjach, a dodatkowa zawartość, jak DLC czy pakiety aut pozwolą w pełni poznać ofertę najlepszego wcielenia tego wirtualnego festiwalu aut. Tytuł to świetna mieszanka różnych podejść do wyścigów. Z jednej strony pozwala cieszyć się nieskrępowaną wolnością i radością z jazdy, z drugiej strony oferuje szereg opcji modyfikacji aut, tuningu i bardziej wymagające tryby trudności.

To zdecydowanie produkcja, która ucieszy wielu różnych od siebie miłośników gier wyścigowych. Coś dla siebie znajdą tutaj niedzielni gracze, fani wyścigów arcade docenią świetny model jazdy, a najwięksi wyjadacze skorzystają z bogatej bazy aut i spędzą wiele godzin odpowiednio dostosowując pojazdy do swoich potrzeb.

