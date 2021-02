Wkrótce zwiększymy pojemność PS5. Sony szykuje wsparcie dla dodatkowych dysków SSD

Redakcja Bloomberg donosi, że Sony już szykuje oczekiwaną aktualizację dla PS5. Pozwoli ona na zamontowanie dodatkowego dysku SSD w naszej konsoli.

Nowa generacja konsol z jednej strony cieszy mocą podzespołów, a z drugiej daje parę powodów do niepokoju. Jednym z nich jest bardzo mała pojemność dysków SSD w nowej generacji sprzętu.

Gry wideo ważą coraz więcej i niektóre z nich osiągają gigantyczne rozmiary. Niecałe 700 GB miejsca na PlayStation 5 i 800 GB na Xbox Series X może szybko okazać się za małą wartością dla zapalonych graczy.

Sony jednak zadbało o zabezpieczenie na przyszłość. Piąte PlayStation posiada dodatkowy slot na dysk SSD, jednak na ten moment nie można go zagospodarować. Producent pracuje już nad stosowną aktualizacją.

Sony pracuje nad wsparciem dla dodatkowych dysków SSD w PS5

Źródła portalu Bloomberg twierdzą, że w przygotowaniu znajduje się wsparcie dla dodatkowych SSD. Zostanie ono wprowadzone przy pomocy specjalnej aktualizacji oprogramowania PlayStation 5.

Dodatkowo łatka ma nieco usprawnić system chłodzenia konsoli. Zamontowanie drugiego dysku SSD wytworzy więcej ciepła wewnątrz obudowy, więc producent chce zminimalizować szanse na ewentualne przegrzanie sprzętu. Ciekawe, czy PS5 będzie przez to działało zauważalnie głośniej.

Aktualizacja ma zawitać na serwerach Sony już latem bieżącego roku. To stosunkowo niedługo choć szkoda, że nie zadbano o nią od razu po premierze. Niemniej zaimplementowanie wsparcia dla podzespołów zewnętrznych producentów może być problemem w przypadku konsol. Tłumaczy to długi czas oczekiwania na patch.

Warto dodać, ze w naszym PlayStation 5 nie zamontujemy pierwszego lepszego SSD. Musi on być odpowiednio szybki, aby dobrze współpracować z konsolą. Konkretną specyfikację zapewne poznamy przy okazji oficjalnego ogłoszenia aktualizacji. Lepiej na ten moment wstrzymać się z zakupem na przyszłość.

667 GB miejsca na dysku PS5 to za mało?

Sony wcześniej twierdziło, że dość skromna pojemność PlayStation 5 powinna wystarczyć większości graczy. Wzbudziło to we mnie dość mieszane uczucia bo wiem, że rzeczywistość szybko zweryfikuje oczekiwania producenta.

W praktyce gracze sprawdzający wszystkie najnowsze premiery mogą mieć problem. Co więcej, jeśli dodamy do tego fakt, że niektórzy z nich stale będą zagrywać się w jedną lub dwie produkcje multiplayer, to niecałe 700 GB w PS5 dość szybko zostanie zapełnione. Czytelnicy donoszą nam, że nowa aktualizacja Call of Duty zmusiła niektórych z nich do usunięcia kilku tytułów ze swojej konsoli. Jesteśmy świeżo po premierze sprzętu, a miejsca na dysku już zaczyna brakować.

Nowe produkcje ważą po kilkadziesiąt gigabajtów, a zdarzają się przypadki, że przekraczają nawet stówkę. Według mnie rzeczywista pojemność PS5, czyli 667 GB, to o wiele za mało. W przypadku bardziej aktywnych graczy kupno dodatkowego dysku SSD będzie niejako przymusowe. No chyba, że będą na bieżąco pozbywać się wybranych gier.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.