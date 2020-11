Dysk SSD w PS5 jest za mały? Sony ma inne zdanie

Wielu graczy narzeka na dysk SSD w PS5, a raczej jego małą pojemność. Sony twierdzi jednak, że SSD konsoli nie sprawi graczom problemów.

Gracze narzekają, że dysk SSD w PlayStation 5 może okazać się za mały. 664 GB to dość niewielka ilość, jeśli spojrzymy na to, ile miejsca na dysku pochłaniają najnowsze tytuły. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że PS5 póki co nie pozwoli na rozbudowanie pamięci o dodatkowy dysk SSD.

Mimo opinii części graczy, Sony jest raczej spokojne w kwestii pojemności swojej nowej konsoli. Jim Ryan – szef PlayStation – skomentował sprawę w rozmowie z The Telegraph.

Oczywiście będziemy obserwować to, co stanie się, gdy ludzie już rozpakują swoje konsole i zaczną ich używać. Myślimy, że wszystko będzie w porządku. Oczywiście monitorujemy wykorzystanie dysków w PS4 i po tym, co tam zauważyliśmy możemy stwierdzić, że wszystko powinno być dobrze. -komentuje Jim Ryan

Sony zapewne dobrze rozplanowało specyfikację swojego sprzętu. Choć może się wydawać, że nowe gry na PS5 będą zajmować całkiem sporo, to póki co nie są one monstrualnie duże. Demon’s Souls Remake waży około 60 GB, a wygląda przy tym obłędnie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku innych gier.

Możliwe, że Sony zwróciło uwagę na fakt niewykorzystywania pełnej pojemności PS4 przez znaczną większość użytkowników. Mogło to być głównym czynnikiem do zmniejszenia dysku PS5, co pozwoliło na dodatkową oszczędność przy produkcji konsoli.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.