Devkit PS5 jako “podstawka do pizzy” i to za prawie 26 tysięcy złotych

Devkity konsol to szczególne ich wersje, nierzadko przewyższające możliwościami konsumencie edycje w sklepach. Powstają po to, aby twórcy mogli tworzyć gry na tę platformę, a Sony szczególnie jest niezwykle czujne i szybko wyłapuje wszystkie przejawy wzbogacenia się na devkitach przez osoby, które je posiadają. To nic trudnego – w końcu każdy egzemplarz ma unikalny numer i dedykowane IP, przez co jego śledzenie jest banalnie proste.

PS5, czyli PizzaStation 5

Ktoś postanowił jednak obejść ten problem, chcąc najwyraźniej sprzedać sprzęt tak, aby Sony się nie zorientowało. Jak zauważył jeden z użytkowników Twittera, na eBayu pojawiło się ogłoszenie dotyczące… “PizzaStation 5 Development Pizza Kit”. Miałby to być specjalny zestaw do pizzy, z bardzo dużą podkładką pod kawałki. Zanim zapytacie – tak, jest to żart z memów, gdy gracze śmiali się, że kształt litery V wcale nie oznacza rzymskiej piątki, a właśnie miejsce na umieszczenie kawałka pizzy.

Someone sold a PS5 Dev kit as an "PlayStation Pizza kit" and it worked.. it was sold for 6K



High likely to avoid being delisted from Sony from selling his development kit pic.twitter.com/UZMatNEvoC — consolevariations (@consolevariant) July 4, 2024

Na zdjęciu w aukcji widać sprzęt w całej jego okazałości – nie ma wątpliwości co do tego, czy to faktycznie devkit PS5. Na środku leży jednak kawałek pizzy. Wokół są pudełka po pizzy, a sprzedawca oferuje nawet szpatułkę sygnowaną logo PlayStation. Cena jest kosmiczna (ale to nic nadzwyczajnego przy taki sprzęcie) – 6050 euro bez dostawy (czyli ponad 25 880 zł). Co ciekawe, udało się, bo ktoś sprzęt kupił.

Nie oznacza to, że konsolę dostanie, bo o pomyśle szybko zrobiło się głośno w social mediach. Z tego powodu Sony najpewniej dość szybko zidentyfikuje spryciarza, a kupujący najpewniej będzie musiał ubiegać się o zwrot płatności.

Źródło: GameRant