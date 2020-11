PS5 bez naprawdę mocnych tytułów do 2022 roku? Jim Ryan odpowiada

PS5 może nie otrzymać zbyt wielu spektakularnych produkcji do 2022 roku. Jim Ryan wytłumaczył, jak wygląda tworzenie gier na nową generację konsol.

Choć nowa konsola Sony przebija swojego poprzednika pod względem ocen tytułów startowych, to część graczy wciąż odczuwa niedosyt. Ledwie trzy, w pełni ekskluzywne gry na początek nowej generacji to dość niedużo, ale w ciągu najbliższego roku biblioteka PlayStation 5 powinna wzbogacić się o kilka innych, mocnych pozycji. Mimo to, najprawdopodobniej prawdziwy postęp w kwestii oprawy zobaczymy dopiero za kilka lat.

Szef PlayStation, Jim Ryan, najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę. W trakcie rozmowy z TASS wypowiedział się na temat produkcji gier na nową generację.

Historia powie Wam, że deweloperzy dopiero w drugim lub trzecim roku (od premiery konsoli – przyp.red.) osiągną sukces. Deweloperzy potrzebują trochę czasu, aby zapoznać się ze sprzętem. Najpewniej w 2022 roku zobaczycie wspaniałe rzeczy dokładnie tak, jak miało to miejsce w 2015 i 2016 przy poprzednich konsolach, kiedy to pojawiły się gry definiujące generację. -Jim Ryan dla TASS

Faktycznie, twórcy gier nie są w stanie w pełni wykorzystać mocy świeżego sprzętu od razu po jego premierze. Nowa generacja prezentuje dość istotny przeskok technologiczny i deweloperzy muszą oswoić się z możliwościami, jakie otworzyły przed nimi Xbox Series i PlayStation 5. O ile Horizon Forbidden West i nowy God of War raczej nie zrobią tak piorunującego wrażenia na graczach jak swoi poprzednicy, tak produkcje, które zobaczymy za kilka lat z pewnością lepiej ukażą nam międzygeneracyjny przeskok.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.