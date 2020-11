PS5 dominuje nad PS4 w kwestii tytułów startowych. Porównanie ocen

Wiele osób twierdzi, że tytuły startowe na PS5 nie prezentują zadowalającego poziomu. Oceny gier mówią co innego.

Tytuły ekskluzywne to istotny element każdej konsoli. Do tego oczywiście dochodzi dostępność usług, kontroler i moc samego sprzętu, ale dla części graczy decydujące jest to, czy zagrają na danej platformie w interesujące ich tytuły

W tej generacji sprawa wygląda nieco inaczej, bowiem w ręce Microsoftu wpadło potężne narzędzie w postaci Xbox Game Pass. Usługa przekonała do siebie niektórych dotychczasowych graczy PlayStation i trudno się dziwić. Dostęp do dziesiątek świetnych gier może kusić bardziej niż kilka drogich, jednak dobrych tytułów ekskluzywnych na PlayStation 5.

Pojawiają się również liczne głosy, że początkowy asortyment gier na PS5 jest dość przeciętny. Owszem, produkcji dostępnych tylko i wyłącznie na piąte PlayStation jest póki co dość mało, ale nadrabiają one jakością.

Poniżej znajdziecie zestawienie ekskluzywnych tytułów startowych na konsole Sony na przełomie trzech generacji. W liście nie zostały uwzględnione gry, które zadebiutowały również na innych platformach.

Prezentowane oceny zostały zaczerpnięte z podsumowań Metacritic.

PlayStation 5:

Astro’s Playroom – 83 punkty

Demon’s Souls Remake – 92 punkty

PlayStation 4:

Killzone: Shadow Fall – 73 punkty

Knack – 54 punkty

PlayStation 3:

Resistance: Fall of Man – 86 punktów

Genji: Days of Blade – 55 punktów

Różnica jest więc zauważalna na pierwszy rzut oka. Sony zadbało, aby tym razem gracze poczuli moc nowej generacji i przy okazji bawili się dobrze. W przypadku PS4 mieliśmy raczej do czynienia z tytułami mającymi robić za swoiste prezentacje mocy nowego sprzętu.

