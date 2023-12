Miliony graczy wciąż korzystają z PS3. Konsola stara, ale nadal żywa

PS3 w mniemaniu Sony niemal nie istnieje. Siódma generacja sprzętu do grania od japońskiego giganta nie jest już wspierana, a nowe gry nie wychodzą od jakichś pięciu lat co najmniej. Dlaczego więc sprzęt ten cieszy się taką popularnością i to w 2023 roku? Prawie 2 miliony aktywnych użytkowników to nie przelewki. Może liczba nie powala w stosunku do PS4 czy PS5, jednak „trójka” nadal ma w sobie to coś.

PS3 nadal szalenie popularne

Zdaniem graczy na Reddicie, tym „czymś” może być choćby genialna biblioteka gier. Resistance, InFamous, a także wiele innych świetnych produkcji żyło właśnie na PS3. Wiele z nich dziś nie funkcjonuje, a Sony skupiło się na czym innym. Część fanów PlayStation uważa, że last-last-geny (że tak sobie pozwolę nazwać) są po dziś dzień uwielbiane, bo podejście firmy do wstecznej kompatybilności jest „tragiczne”.

Jakikolwiek powód tego stanu rzeczy by nie był, dane pokazują jasno – PS3 może i nie rządzi i dzieli, ale nadal zajmuje miejsce w salonach graczy. Nowe dane pojawiły się w sieci w związku z gigantycznym wyciekiem Insomniac Games. Pokazują one, że liczba aktywnych graczy PlayStation 3 to na luty 2023 (czyli nieco się to już na pewno zmieniło) aż 1.9 mln. PS5 ma ich 37,1 mln, a PS4 aż 70.3 mln. Łącznie mówimy aż o 107,5 mln aktywnych kontach graczy PSN rozsianych po trzech generacjach sprzętu.

Dane te są z pewnością imponujące, ale jedynie skłaniają Sony, aby nadal zachęcało graczy do PS5. Najnowsza konsola w lipcu bieżącego roku przebiła próg 40 mln sprzedanych kopii, więc tak spora liczba graczy i tak robi wrażenie. Być może wersja Slim zachęci kolejnych użytkowników?