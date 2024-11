Przerażająca gra dla dzieci z PS2 nagle warta fortunę. Sprawdźcie, czy nie macie jej w domu

Gra z ery PS2 w pudełkowej wersji na podstawie filmu “Prosiaczek i Przyjaciele” zyskała drugą młodość dzięki internautom porównującym ją do Silent Hill.

Do tej pory Piglet’s Big Game, bo o tym tytule mowa, nie kosztował więcej niż 20 dolarów na internetowych aukcjach na eBay, a czasami dorzucany był wręcz do zestawów innych tytułów na PS2 lub GameCube. Skąd więc nagły fenomen?

Gra z PS2 albo GameCube kosztowała grosze, a teraz jest warta fortunę

Oryginalnie Piglet’s Big Game ukazało się w 2003 roku na PC, PS2, GBA i GameCube. Tytuł nie zyskał gigantycznej sławy, lecz zgarnął całkiem przyjemne oceny, dzięki czemu wielu rodziców mogło kupować go swoim pociechom. Nie wiedzieli jednak, że pod grą traktującą o przygodach Prosiaczka – tego samego, przyjaciela Kubusia Puchatka ze Stumilowego Lasu – kryją się nawiązania do… Silent Hill.

Obecnie tytuł niezależnie od platformy na eBay’u zaczął kosztować maleńką fortunę. Pudełkowe edycje gry głównie na PS2 i GameCube udaje się sprzedawać za nawet ponad 100 dolarów, choć ceny dochodzą do 200 czy w niektórych przypadkach nawet prawie tysiąca “zielonych”. Ceny są oczywiście też o wiele niższe, jak choćby rzędu 80 USD, lecz wszystko zależy od edycji i stanu.

Skąd jednak nagły fenomen? Mówimy przecież o grze dla dzieci, w której Prosiaczek udaje się do snów swoich przyjaciół, aby pomóc im wyleczyć się z nękających ich problemów, jednocześnie przezwyciężając własne. Brzmi trochę jak Psychonauts, ale użytkownicy social mediów przypomnieli sobie o jednym z poziomów – wielkiej bibliotece w umyśle Sowy. To właśnie tam rozbrzmiewać ma muzyka, jak żywo kojarząca się z nutami skomponowanymi przez Akirę Yamaokę dla marki Silent Hill. Sam poziom zresztą porównywany jest do Rezydencji Spencera z Resident Evil i innych kultowych dzieł grozy.

Żeby nie było – reszta gry w żadnym razie nie jest straszna, a i ten poziom ciężko tak nazwać. W social mediach tytuł zyskał jednak rozgłos, co bezpośrednio przełożyło się na jego popularność. No a teraz pędźcie przejrzeć własne pudełka gier sprzed lat, może akurat znajdziecie tam coś, na czym możecie nieco się wzbogacić.

