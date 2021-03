Oto kontrolery do PS VR 2. Nowa generacja wirtualnej rzeczywistości od Sony

Sony prezentuje kontrolery PS VR 2. Producent chwali się nowym, zaawansowanym sprzętem do wirtualnej rzeczywistości.

PlayStation nie kazało nam długo czekać na kolejną prezentację swojego sprzętu dla fanów VR. Krótko po zapowiedzi drugiej generacji gogli od Japończyków otrzymaliśmy obszerny opis możliwości next-genowych kontrolerów wirtualnej rzeczywistości.

Oto kontrolery PS VR 2

Nowa generacja PS VR wreszcie odchodzi od kontrolerów ruchowych Move. Były one mocno archaiczne i tym razem Sony stawia na rozwiązanie podobne do konkurencyjnych zestawów. Kontrolery mają niecodzienny kształt przypominający orbitę. Sony twierdzi, że taka budowa umożliwi graczom bezproblemowe poruszanie rękami w trakcie rozgrywki.

Najciekawszą nowością są jednak funkcje zaczerpnięte z DualSense. Podobnie jak pad od PS5, tak i kontrolery VR zyskały wsparcie adaptacyjnych triggerów i funkcji haptycznych. W moim mniemaniu to wielki krok naprzód w kierunku jeszcze lepszej immersji.

Nie zabrakło również zupełnie nowych dla Sony rozwiązań. Kontroler sam wykryje, które palce dotykają urządzenia bez wciskania dodatkowych przycisków. Pozwoli to na swobodne wykonywanie gestów dłońmi.

Co więcej, śledzeniem kontrolerów nie zajmie się kamerka PlayStation. Sony zaznaczyło, że nad pozycją urządzeń czuwają gogle, które wykryją je przy pomocy obręczy, przez które przekładamy dłonie.

Dodatkowo zmianie uległo też rozłożenie przycisków. Na lewym urządzeniu znajdziemy L1 i L2, kwadrat, trójkąt, przycisk Tworzenia oraz Grip. Na prawym R1, R2, krzyżyk, kółko, przycisk Opcji i – ponownie – Grip. Gripy, jak sama nazwa wskazuje, służą do podnoszenia wirtualnych obiektów.

Prototypy kontrolerów wkrótce trafią do pierwszych deweloperów. Warto pamiętać, że zaprezentowany wygląd urządzeń nie jest ostateczny i może się delikatnie zmienić do czasu premiery. Póki co pora uzbroić się w cierpliwość i poczekać na prezentację samych gogli. Jakiś czas temu do sieci wyciekła ich grafika patentowa i możliwe, że będą stosunkowo niewielkie. Póki co nowe PS VR zapowiada się bardzo obiecująco.

PS VR 2 uczy się na błędach poprzednika

Pierwsza generacja PS VR już w momencie premiery była trochę archaiczna. Kontrolery Move odstawały od konkurencyjnych rozwiązań i bardzo dobrze, że Sony postawiło na zupełnie nową opcję.

Zastosowanie funkcji z DualSense to również fenomenalny pomysł. O ile funkcje haptycznie są świetne, tak to właśnie adaptacyjne triggery są małą rewolucją w dziedzinie kontrolerów. Ich wykorzystanie w PS VR z pewnością mocno wpłynie na odczucia płynące z rozgrywki.

Mam nadzieję, że gogle VR również pozytywnie nas zaskoczą. Sony wyciągnęło wnioski z paru problemów swojego poprzedniego zestawu do wirtualnej rzeczywistości i mam nadzieję, że Japończycy nie zostaną znów daleko w tyle za konkurentami w tym segmencie rynku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.