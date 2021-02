Zapowiedziano PS VR 2. Nie spodziewajcie się szybkiej premiery

Sony oficjalnie zapowiedziało PS VR 2. Nowa generacja gogli wirtualnej rzeczywistości nie zadebiutuje zbyt szybko, ale znamy pierwsze szczegóły.

PlayStation VR to wciąż ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z wirtualną rzeczywistością. Sony zaoferowało stosunkowo tanie i przyjemne rozwiązanie, które do dziś potrafi dać masę frajdy.

Nowa generacja konsol otwiera jednak świeże możliwości. O ile poprzednie gogle są wspierane przez PS5, tak pora na zmiany. Japończycy oficjalnie zapowiedzieli nową generację swojego VR-u.

PS VR 2 nadciąga, ale nie zadebiutuje w tym roku

Na blogu PlayStation pojawiła się oficjalna zapowiedź nowych gogli. Mają one znacznie rozwinąć to, co znamy z poprzedniej generacji.

Zmieni się praktycznie wszystko. Sony wspomniało o zwiększeniu rozdzielczości wyświetlania i pola widzenia. Dodatkowo poprawie ulegnie śledzenie ruchów gracza i jakość wyświetlania.

Gry przeznaczone na PlayStation VR 2 mają wyglądać wspaniale. Bez wątpienia skorzystają z tego, co przyniosła ze sobą nowa generacja. Co więcej, trwają już prace nad pierwszymi grami, które zadziałają na drugiej generacji PS VR.

Japończycy zadbają również o nowy kontroler do VR. Wykorzysta on część funkcji obecnych w padzie DualSense i ma być bardzo wygodny. Oby sprawdził się lepiej niż przestarzałe kontrolery Move.

Są też złe wieści. Po pierwsze, nowe gogle nie zadziałają bezprzewodowo. Ich połącznie z konsolą odbędzie się przy pomocy pojedynczego kabla. Szkoda, bo bezprzewodowe zestawy VR to już praktycznie standard w tym segmencie rynku.

Drugą kiepską wiadomością jest fakt, że gogle nie trafią na rynek zbyt szybko. Sony zaznaczyło, że przed producentami jest jeszcze sporo pracy i premiera nie odbędzie się w tym roku. W niedalekiej przyszłości mamy poznać więcej informacji na temat sprzętu.

PS VR 2 może dogonić konkurencyjne gogle

Nowości z całą pewnością będzie sporo. Niedawno odkryte patenty Sony zwiastują, że technologie wprowadzone w DualSense znajdą zastosowanie w innych akcesoriach producenta.

Sony właśnie to potwierdziło i bardzo mnie to cieszy. Funkcje haptyczne i adaptacyjne triggery zdecydowanie pomogą graczom bardziej zaangażować się w rozrywkę w VR. To teoretycznie małe nowości, które mają jednak ogromny wpływ na to, jakie wrażenia przyniesie nam zabawa.

Mam nadzieję, że PS VR 2 zbliży się do konkurencyjnych gogli i zaoferuje niewiele gorszą lub nawet zbliżoną specyfikację. Oczywiście Sony raczej nie chce wypuszczać diabelnie drogiego sprzętu, ale jeśli producent chce zawojować rozwijający się coraz szybciej rynek VR, to musi podjąć odważne kroki.

Pierwsza generacja VR-u Japończyków dość szybko została w tyle i mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Wymagania fanów wirtualnej rzeczywistości rosną coraz szybciej i szkoda by było, gdyby PS VR 2 okazało się „tym gorszym” wyborem.

