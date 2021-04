PS Store na PS3 i PS Vita nie zostanie wyłączone. Sony przyznaje się do błędu

Jeśli zmartwiła Was wieść o zamknięciu PS Store na PlayStation 3 i PS Vita, przynosimy świetne wieści. Sony potwierdza, że wycofuje się z decyzji i sklepy na tych platformach zostaną z nami na dłużej.

Jakiś czas temu Sony wkurzyło swoich oddanych fanów informacją o zamknięciu cyfrowych sklepów na PS3 i PS Vita. W Internecie wybuchła wielka burza i widać było, że mało komu taka decyzja się spodobała. Docelowo PlayStation Store miało zniknąć z tych platform w lecie.

Na szczęście wydawca postanowił odłożyć to wydarzenie w czasie. Sony na ten moment wycofuje się z tych planów i przyznaje się do błędnej decyzji. Póki co sklep PlayStation pozostanie na PS3 i PS Vita bez zmian.

Niedawno informowaliśmy graczy, że PlayStation Store dla urządzeń PS3 i PS Vita zamknie się tego lata.

Po głębszym zastanowieniu widać jednak, że podjęliśmy złą decyzję. Dlatego dziś z radością mogę powiedzieć, że PlayStation Store będzie nadal działać na PS3 i PS Vita. – pisze Jim Ryan, szef PlayStation, na blogu firmy

Niestety, Store na PSP nie zadziała dłużej. Sklepik pierwszego handhelda Sony zamknie się 2 lipca bieżącego roku. Jeśli chcecie kupić jakieś tytuły w wersjach cyfrowych, warto się spieszyć.

Oficjalnym powód wycofania się z decyzji jest dość przewidywalny. Sony zauważyło, że gracze wciąż są zainteresowani kupnem starszych tytułów. Oczywiście PS Store nie pozostanie na tych konsolach na zawsze, ale przynajmniej wiemy, że nie zniknie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.