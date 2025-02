94 tanie gry na Steam w cenie 20-40 zł. Ustrzel wielkie hity AAA w promocji

Jakie dobre i tanie gry na Steam można kupić w promocji na weekend? Proponujemy Wam ponad 90 tytułów, więc całkiem sporo, w tym niezapominane hity AAA oraz mniejsze produkcje ze świetnymi ocenami. Będą znane marki, jak Resident Evil, Final Fantasy, Mafia, Metro czy Tomb Raider, jak i mniej głośne perełki, których możecie nawet nie znać. Warto wrzucić do koszyka coś nowego, zwłaszcza że wszystkie gry są tanie i płacimy za nie od 20 zł do 40 zł.

Zazwyczaj podrzucamy Wam tanie gry na Steam, które można kupić po kilka złotych, czyli niemal jak za darmo. Ostatnio mieliśmy przecież 32 gry na Steam w promocji do 5 zł. Jednak dzisiaj musimy wyciągnąć z portfela kilka papierowych banknotów, by coś złowić. Ale wierzcie, że nie pożałujecie, ponieważ wybraliśmy wiele dużych hitów AAA i to często nie w standardowych, lecz wyższych edycjach. A to oznacza dodatki i inne bonusy w pakiecie.

Znane tytuły przeplatamy ciekawymi grami niezależnymi, jak choćby świetnym shooterem Forgive Me Father 2 czy mrożącym krew w żyłach horrorem The Bridge Curse Road to Salvation. Nie słyszeliście o nich? Pora to zmienić, a to jedynie dwa przykłady mało znanych perełek, które znalazły się na naszej liście promocji, więc przeglądajcie ją dokładnie.

Wszystkie tanie gry na Steam kupimy w formie kluczy z zaufanego źródła, którym jest sklep Instant Gaming. Zapłacimy tam np. przez BLIK i od razu otrzymamy klucz do aktywacji na platformie firmy Valve.

Tanie gry na Steam. Promocja na 94 mocne tytuły (część 1)

Sporo tego, więc naprawdę ciężko się zdecydować, co tym razem kupić w promocji. Wśród nich znajdziemy zarówno odświeżone Resident Evil 2 i 3, jest kolekcja Bioshock czy S.T.A.L.K.E.R. Bundle. My radzimy spojrzeć przychylnym okiem na trzy kapitalne gry, które dostarczają porządnej rozgrywki na dziesiątki godzin oraz tonę emocji. Jeśli jeszcze ich nie macie, warto to szybko zmienić.

A Plague Tale: Requiem (oceny – 91/100)

To druga część serii osadzonych w średniowieczu przygodowych gier akcji. Swoją drogą, na naszej liście powyżej znajdziecie również A Plague Tale Innocence za 23,22 zł w promocji. Obie części są warte przejścia, a skupiają się na podróży Amicii i Hugo – rodzeństwa walczącego o przetrwanie w kraju ogarniętym wojną i plagą niebezpiecznych szczurów.

Mafia II: Definitive Edition (oceny – 72/100)

Jeśli lubicie gry gangsterskie, Mafia II jest obowiązkiem do zaliczenia. Gra w wersji Definitive Edition to zremasterowana wersja z 2020 roku, zatem mamy ładniejszą oprawę graficzną i kilka innych usprawnień. Polecana produkcja przedstawia życie gangstera w złotej erze zorganizowanej przestępczości. Wcielamy się w Vito Scaletta, który wplątuje się w mafijne porachunki chcąc spłacić długi ojca.

Chernobylite: Complete Edition (oceny – 82/100)

Tak jak Mafia jest obowiązkiem dla fanów gier z gangsterami, tak polskie Chernobylite powinni zaliczyć fani postapokalipsy. Jak czytamy w opisie na Steam, to gra z gatunku science-fiction survival horror RPG, zatem niezła mieszanka. Zapuszczamy się tutaj do opuszczonej strefy wykluczenia Czarnobyla, wcielając w Igora – fizyka i byłego pracownika Elektrowni Atomowej.

Na drugiej stronie kolejna porcja tanich hitów na Steam.