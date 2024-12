PS Portal to wielki sukces. Sony ma szalenie ciekawe plany na rozwój

Chociaż PS Portal nie jest pełnoprawnym handheldem, to sprzedaż urządzenia można uznać za sukces. Z takiego założenia wychodzi Sony, które ma powody do radości z uwagi na duże zainteresowanie tym nietypowym sprzętem. Firma zapowiada dalszy rozwój urządzenia i najpewniej czeka nas coś naprawdę ciekawego.

PS Portal to hit – Sony zapowiada dalszy rozwój

Hideaki Nishino, szef marki PlayStation wyznał, że sprzedaż PS Portal to ogromny sukces. Firma jest zadowolona z wyniku osiągniętego przez urządzenie i ma zamiar dalej je rozwijać, wzbogacając tym samym o nowe i dodatkowe funkcje. Niedawno poinformowano o wprowadzeniu grania w chmurze. W tym wypadku obraz jest przesyłany nie z naszej konsoli, lecz z chmury, bez instalowania i pobierania gier. Świetny dodatek, który bardzo przypadł do gustu posiadaczom.

Niedawno ogłosiliśmy program beta, umożliwiający strumieniowanie z chmury bezpośrednio do urządzenia przenośnego. Zawsze badamy różne opcje, w jaki sposób gracze mogą grać w gry.

Hideaki Nishino

Firma zdaje sobie sprawę ze zmian na rynku i podejściu graczy. To może sugerować nie tylko rozwój Portala, ale także… stworzenie własnego handhelda z prawdziwego zdarzenia. Pamiętamy genialne PSP i wiemy, że Sony potrafi zaskoczyć.

Czy warto kupić PS Portal? Przyznam, że to dość specyficzny sprzęt, który na pewno nie jest dla każdego. Podstawową funkcją urządzenia było strumieniowanie obrazu gry z konsoli, co znacznie odbiegało od możliwości np. Steam Decka. Po czasie jednak pojawiła się opcja grania w chmurze i to już jest coś — krok w stronę pełnoprawnej konsoli do gier.

Zakup ten na pewno jest opłacalny, jeżeli np. chcecie móc pograć w łóżku, gdy obok śpi wasza druga połówka. W ten sposób nie musicie zajmować telewizora ani świecić nim w środku nocy. To samo tyczy się sytuacji, gdy ekran jest zajęty przez kogoś innego, a nie chcecie przenosić konsoli do innego pomieszczenia. Teraz dodajemy do tego cloud gaming i mamy naprawdę fajną maszynkę do mobilnego grania nie tylko w domu – wystarczy mieć dostęp do dobrego internetu.

Źródło: playstationlifestyle.com