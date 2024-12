“Przenośne PS5” faktycznie istnieje. Specjaliści potwierdzają handheld

Redakcja Bloomberga niedawno nieoficjalnie ujawniła jeden z kluczowych planów firmy Sony. Japoński gigant najwyraźniej szykuje się do ujawnienia swojego nowego sprzętu, czyli przenośnej wersji konsoli PlayStation 5.

Handheld PS5 faktycznie istnieje

Przenośna konsola umożliwiająca gaming w produkcje wydane na PS5 mogłaby okazać się tym, czego Sony w tym momencie potrzebuje. W końcu od lat jesteśmy świadkami renesansu przenośnego grania. Firmy takie jak Lenovo czy Valve oferują swoje własne platformy. Wedle ostatnich przecieków także i Samsung chce podbić ten rynek. Sony niegdyś na nim jednak królowało. Czy jest szansa, aby powrócić do lat świetności choćby PSP?

No bo wiecie – PS Portal nie jest tym samym, choć teraz to już całkiem niezły sprzęt do grania w chmurze. Do tego Xbox ma szykować własną przenośną konsolę. Wszystko to zbija się w plotki, które brzmią sensownie i bardzo wiarygodnie – Sony faktycznie coś kombinuje. Teraz, co ciekawe, potwierdza to nawet redakcja technologicznych specjalistów z Digital Foundry.

Interesujące jest to, że słyszeliśmy o tym handheldzie kilka miesięcy temu z kilku źródeł. Nie zajmujemy się przeciekami, ale jest to ciekawe, że w końcu zaczęło się to pojawiać, ponieważ [artykuł Bloomberga – red.] potwierdził to, co widzieliśmy i słyszeliśmy nieoficjalnie o tym urządzeniu, a co jest fajne. – mówi DF

John Linneman z zespołu potwierdza więc, że słyszał plotki o nowym handheldzie Sony. W najnowszym filmie ujawnia, że jest już niemal pewien, iż coś jest na rzeczy.

Więc dla mnie to tylko wzmacnia przekonanie, że tak, bardzo nad czymś pracują. A ten artykuł sprawia, że wydaje się, że jest jeszcze dalej, niż myślałem na podstawie tego, więc nie jestem pewien, dokąd to zmierza. Myślę, że prawdopodobnie mają prototypy. – dodaje Linneman

Na jakim etapie jest więc Sony? Można tylko zgadywać, choć prototypy oznaczałyby względnie zaawansowaną fazę prac. Nie znamy niestety możliwej premiery ani nawet pokazu urządzenia. Teraz wystarczy tylko uzbroić się w cierpliwość, co akurat łatwiej napisać, niż zrobić.

Źródło: TheGamePost