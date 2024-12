PS Portal to hit, który zmienia granie na PS5. Sony nie ma wątpliwości

Sony chwali się tym, jak gracze korzystają z PS Portal

Sony może odhaczyć PS Portal jako sukces. Dodatkowe urządzenie do PS5 osiągnęło dobrą sprzedaż i każdego dnia jest wykorzystywane przez miliony graczy na całym świecie. Co ciekawe, firma postanowiła pochwalić się danymi dotyczącymi używania gadżetu przez posiadaczy. Jak informuje Hiromi Wakai (wiceprezeska ds. zarządzania produktem w Sony Interactive Entertainment), najwięcej osób chwyta za “Portala” około godziny 21.

To mniej więcej godzina po czasie największej popularności konsoli. Co nam mówi taka informacja? Gadżet stanowi przedłużenie rozgrywki z “dużej” konsoli, dzięki czemu gracze mogą spędzić więcej czasu z grami, bez korzystania z telewizora, który często znajduje się w sypialni lub salonie. To właśnie to, co Sony chciało osiągnąć od samego początku.

Może to sugerować scenariusze, w których użytkownicy najpierw grają na konsoli, a następnie przełączają się na PS Portal, aby grać w innym pokoju — dzięki takim cechom PS Portal, jak możliwość grania w innym pokoju — podczas gdy ich rodzina korzysta z telewizora.

Hiromi Wakai

Zobacz też: 4 gry za darmo na Steam! Valve ma dla was niezwykły prezent na koniec roku

Popularność urządzenia może już tylko wzrastać. Sony dalej rozwija sprzęt, wprowadzając m.in. obsługę strumieniowania gier już nie bezpośrednio z konsoli, lecz chmury. To sprawia, że Portal staje się niejako samodzielną konsolą, która nie musi korzystać z bazowego PS5.

Źródło: gamefile.news