4 gry za darmo na Steam! Valve ma dla was niezwykły prezent na koniec roku

Chociaż święta Bożego Narodzenia już za nami, to nie oznacza to końca prezentów. Tym razem na sam koniec roku z podarkami przybyło Valve. Gigant pozwoli wam dodać aż 4 gry za darmo na Steam – bez płacenia i na zawsze. Jakie tytuły możecie dodać do swojej biblioteki?

Nowe gry za darmo na Steam

Na krótko przed sylwestrową imprezą macie okazje dość mocno wzbogacić swoją bibliotekę gier na popularnej platformie. Valve za nic ma sobie koniec świąt i nadal chce raczyć nas prezentami. Tym razem do odebrania są aż 4 darmowe gry na PC. Jakie tytuły możecie dodać do biblioteki? Przyznam, że pod względem gatunkowym są całkiem zróżnicowane.

Najnowsze gry za darmo na Steam odbierzecie z poniższych linków:

Royal Quest Online to nic innego jak MMORPG utrzymane w klimatach anime i fantasy. Nie zabraknie ciekawego levelowania, jak również walk PvE czy PvP. Tytuł jest dość popularny i bez trudu znajdziecie kompanów do wspólnej zabawy. Ciekawie prezentuje się również Saloon King, czyli krótki i “filmowy” western, w których nasze rewolwery rozgrzeją się do czerwoności na skutek wielu strzelanin w celu zdobycia władzy nad saloonem. Tank Arena: Total Operation oferuje mocny aromat drewna gry mobilnej, ale miłośnikom czołgów powinno przypaść do gustu. Jest też Millivolt – ciekawa gra przygodowa z mnóstwem zagadek.

Źródło: Steam