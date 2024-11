Nadchodzi nowa wersja PS Portal

Nie tak dawno informowaliśmy was o planach Sony na grudzień tego roku. Japoński gigant planuje bowiem wypuszczenie na rynek nowych wersji akcesoriów do konsoli PS5 w postaci padów DualSense Edge i słuchawek. Nie chodzi jednak o nowe funkcjonalności, albowiem sprzęt ten ma być oferowany w innej kolorystyce — w ciekawie wyglądającej czerni. Wiele wskazuje na to, że taki ruch zostanie przedsięwzięty również w przypadku urządzenia PS Portal.

Jak sugerują najnowsze plotki, Sony chce wkrótce wprowadzić do sprzedaży nowy wariant ekranu do streamowania gier z PS5. Tym razem urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym. Co ciekawe, w planach ma być podobno rozpoczęcie sprzedaży z dość ograniczoną liczbą egzemplarzy. Można zatem spodziewać się sporych niedoborów w sklepach, co miało już miejsce w przypadku limitowanych edycji sprzętu.

Analityk billbil-kun odpowiedzialny za plotkę sugeruje też, że cena sprzętu będzie identyczna, jak jego podstawowej wersji. PS Portal w Polsce możecie obecnie kupić za 849 złotych w rodzimych elektromarketach. Poniżej znajdziecie kilka ofert:

