Masz kilka godzin, by zdobyć w PS Plus gry warte 744 zł. Zaraz znikają

Jutro otrzymamy nowe gry z oferty PS Plus listopad 2024, a więc to ostatnia szansa, by przypisać do swojej biblioteki tytuły październikowe.

Szykujemy się na świetne gry, które otrzymają wszyscy abonenci Essential w ramach oferty PS Plus listopad 2024. Ale… zapominalskim warto przypomnieć o grach z października. Kto jeszcze nie przypisał ich do swojego konta, niech czym prędzej to zrobi. Inaczej stracisz szansę odebrać gry warte łącznie 744 zł. Odchodzące tytuły możemy zdobyć tylko do 5 listopada, godziny 10:00 czasu polskiego. Jakie to gry i ile zajmą na dysku konsoli?

PS Plus – żegnajcie gry z października

W październikowej ofercie Essential mamy okazję zgarnąć przede wszystkim kapitalne Dead Space na PS5. Poza abonamentem ten horror kosztuje w PS Store aż 349 zł. Drugim odchodzącym tytułem jest natomiast WWE 2K24 Cross-Gen Digital Edition. Za tę produkcję trzeba płacić bez subskrypcji 339 zł. Na koniec możemy odebrać wartą 56 zł grę Doki Doki Literature Club Plus!, która choć mniejszego formatu, jest bardzo dobrze oceniana (4.52/5).

Jeśli dodacie wspomniane gry do swojej biblioteki do wspomnianego dnia, będziecie mogli z nich korzystać zawsze, o ile będziecie mieli aktywny abonament PS Plus.

Źródło: PS Store