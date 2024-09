Głośna premiera dzisiaj w ofercie PS Plus na wrzesień 2024. Nowe gry do pobrania

Szykujcie pady, bo będzie grane! Dzisiaj Sony udostępnia gry z wrześniowej oferty PS Plus Essential. Wśród nich doskonały horror, oczekiwana premiera z Harrym Potterem oraz symulacja poświęcona bejsbolowi.

Czas odpalać PS5 oraz PlayStation 4, ponieważ nowy zrzut gier czeka w PS Store. Dostają je osoby posiadające subskrypcję PS Plus Essential lub wyższą. Ci z pakietem Premium niech pamiętają również, że możemy pobierać nowe wersje próbne, wśród których znajduje się genialnie oceniana produkcja z wampirami. Pisaliśmy o tym wczoraj w tej wiadomości.

Oferta PS Plus wrzesień 2024. Gry Essential dzisiaj do pobrania

Choć MLB The Show 24 mało kogo zainteresuje, to dwie pozostałe gry wrześniowej oferty są naprawdę dobre. Mamy tutaj wysoko oceniane Little Nightmares II (4.61/5) oraz premierę w postaci Harry Potter: Quidditch Champions (gra zostanie udostępniona dzisiaj około godz. 13:00).

Little Nightmares II jest grą przygodową w konwencji horroru, w której wcielamy się w Mono, młodego chłopca uwięzionego w świecie wypaczonym przez buczące transmisje z odległej wieży. Towarzyszy nam dziewczyna w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym o imieniu Szóstka. Wraz z nią musimy odkryć mroczne tajemnice Wieży Sygnałowej.

Z kolei Harry Potter: Quidditch Champions jest grą sieciową skupiającą się na tytułowym fikcyjnym sporcie quidditch. Każdy, kto zna uniwersum Harrego Pottera, wie o czym mowa. Możemy zatem polatać na miotle samemu lub bawiąc się online. Wybierzemy pozycję naszego bohatera na boisku – obrońcy, ścigającego, pałkarza lub szukającego. Każda posiada własny styl gry.

