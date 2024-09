Sony udostępniło abonentom PS Plus Premium dwie kolejne wersje próbne. Triale są dostępne do pobrania na PS5 oraz PlayStation 4 i oferują łącznie cztery godziny zabawy.

Jeśli opłacacie subskrypcję PS Plus i jest to wersja Premium, warto wykorzystać wszystkie możliwości tego planu i zainteresować się również trialami. To często bardzo duże i świetne gry, które możemy ogrywać przez ograniczony czas. Wszystkie znajdziecie w naszej sekcji z wersjami próbnymi.

Niedawno Sony udostępniło Planet Zoo: Console Edition, a teraz dokłada do tego kolejne mocne tytuły, z doskonale ocenianym Vampire Survivors. Gra posiada przytłaczająco pozytywne opinie na Steam, a średnia z ponad 2 tysięcy ocen w PS Store wynosi 4.95/5.

PS Plus Premium dostał dwa świeżutkie triale

Jak wspomniałem, oba triale możemy pobrać zarówno na PS5, jak i na last-genie. Każda wersja próbna oferuje po 2 godziny zabawy. Kto myślał więc o kupnie poniższych gier, może je przed tym przetestować za free w ramach abonamentu:

Choć oba tytuły są warte sprawdzenia, zwracamy szczególna uwagę na Vampire Survivors. Niech Was nie odstrasza retro oprawa, bo to naprawdę porządna gra, które zbiera wybitne opinie. Ten mały indyczek dopiero co miał swoją premierę na PlayStation, ale od blisko dwóch lat jest dostępny na PC. Na Steam zebrał ponad 220 tys. recenzji od użytkowników, z których średnia wynosi 98/100. Cóż… robi wrażenie.

Drugi trial dotyczy z kolei taktycznej gry RPG, którą jest Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. To nowość z tego roku, przenosząca nas do znanego uniwersum, gdzie będziemy kierować oddziałem kosmicznych marines polujących na demony chaosu. Rónież przy tym tytule nie ma co narzekać na jakość. W PlayStation Store widzimy przy nim mocną czwórkę w skali pięciostopniowej.

