Niedawno sieć obiegła wiadomość dotycząca oferty PS Plus na wrzesień 2021. Teraz media podają, że ujawnione wcześniej dane zostały „zweryfikowane”.

Wczoraj informowaliśmy o przecieku dotyczącym oferty PS Plus na wrzesień. Nieoficjalne informacje pochodziły od „nieomylnego” informatora ze strony Dealabs o pseudonimie billbil-kun, którego wieści na temat Plusa już kilka razy okazywały się prawdziwe. Zgodnie z tymi wiadomościami, we wrześniu otrzymamy następujące produkcje:

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Teraz dowiedzieliśmy się też, że – jak piszą między innymi dziennikarze GamingRoute.com – moderadorzy ze strony Dealabs zweryfikowali wiadomość. Coraz bardziej prawdopodobnym wydaje się więc, że lista na wrzesień będzie wyglądać tak, jak powyżej.

Niemniej powyższe wieści – jakkolwiek wiarygodne by nie były – są wciąż niepotwierdzone. Na oficjalne informacje dotyczące oferty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać – ściśle mówiąc, najprawdopodobniej do 1 września. Ale nie obrazimy się, jeśli rzeczywiście dostaniemy to, o czym od niedawna tak donośnie szepcze internet.

Dla przypomnienia: w sierpniu do pobrania mamy Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 i Hunter’s Arena: Legends.