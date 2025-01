PS Plus – masz czas do jutra na 11 gier. Ostatnia doba!

Jak co miesiąc, tak i teraz podczas dodawania nowych gier do PS Plus Extra i Premium, Sony zablokuje nam dostęp do kilku wcześniej dodanych tytułów, które były obecne w usłudze od roku czy dwóch lat. Mieliśmy zatem sporo czasu, by je przejść, ale znając życie, niektórzy z Was robią to na ostatnią chwilę. Przypominamy więc, że 21 stycznia, dokładnie o godzinie 10:00 czasu polskiego, z usługi wyparuje 11 gier na PS5 i PlayStation 4. Listę podajemy poniżej.

PS Plus styczeń 2025. Gry dostępne w usłudze do 21 stycznia

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragonball FighterZ

Life Is Strange – Before The Storm

Life Is Strange

Just Cause 4: Reloaded

Pure Hold’em World Poker Championship

Pamiętajcie, że dostęp do odchodzących gier stracicie nawet wtedy, gdy macie je zainstalowane na swojej konsoli. Jedyną możliwością, by nadal je uruchomić, będzie kupno poszczególnych tytułów w PS Store.

Na szczęście nowe gry w PS Plus, które zostaną jutro dodane do katalogu Extra, nieźle zrekompensują nam stratę. Jak już informowaliśmy w zeszłym tygodniu, do usługi trafi m.in. uwielbiany God of War Ragnarök. Oprócz tego pobierzemy Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Orcs Must Die 3. Subskrybenci Premium odbiorą natomiast kultowe Medievil II oraz Indiana Jones and the Staff of Kings. Pełny spis nowych gier publikowaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: Reddit