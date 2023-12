Premierowa nowość z napadami w PS Plus zostanie za kilka dni ulepszona

Teardown zadebiutowało na konsolach PS5 oraz Xbox Series pół miesiąca temu. Jak pisaliśmy, to nowa generacja zabawy i totalna destrukcja w pięknej oprawie graficznej. I co ciekawe, od dnia premiery gra jest dostępna w katalogu PS Plus Extra. Kto gra na sprzęcie Microsoftu, nie znajdzie jej w usłudze Game Pass. Teraz deweloper odpowiedzialny za grę informuje o kamieniu milowym, który nastąpił zaledwie dwa tygodnie po premierze gry na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Tuxedo Labs i Sabre Interactive z radością ogłaszają, że Teardown, wielokrotnie nagradzana gra sandbox polegająca na napadach, dotarła do ponad 2,5 miliona graczy na wszystkich platformach.

Zatem wliczamy do tej liczby zarówno nowych graczy konsolowych, jak i PC-towców, którzy mogą bawić się przy Teardown już od zeszłego roku. Można się domyślić, że udostepnienie produkcji w PS Plus miało duży wpływ na wspomniany wynik, choć deweloper nie przekazuje takich informacji. Wspomina tylko, że dzięki konsolowym premierom społeczność gry powiększyła się o setki tysięcy nowych graczy. Mamy więc gruby hit i co najważniejsze, będzie on nadal rozwijany. Co czeka nas w przyszłości?

Teardown z PS Plus Extra z ulepszoną rozgrywką i dodatkami

Już 15 listopada Teardown otrzymało dodatek w klimacie Dzikiego Zachodu noszący nazwę Time Campers. Można go kupić w PS Store za 36 zł. Możemy też pobrać darmowy dodatek, który dodaje na PS5 kilka ciekawych modów urozmaicających rozgrywkę.

Przed nami kolejne atrakcje, choć jeszcze owiane tajemnicą. Wiemy jednak, że w 2024 roku oraz kolejnych latach tytuł ma być rozwijany. Deweloper wspomina, że pracuje nad kilkoma znaczącymi aktualizacjami, w tym darmowym trybem wieloosobowym online. Kiedy go dostaniemy? Daty udostępnienia nie poznaliśmy, jedynie zapewnienie twórców, że nie mogą się doczekać, by wkrótce udostępnić nam oczekiwane aktualizacje.

Tuxedo Labs będzie nadal rozwijać grę, wprowadzając trzy dodatkowe nadchodzące DLC, aktualizacje rozgrywki, nowe funkcje i długo oczekiwany tryb dla wielu graczy online, który zapewni graczom zupełnie nowy sposób doświadczenia Teardown.

Pierwsze DLC będzie się nazywać Folkrace. To kampania rozszerzająca rozgrywkę, która wprowadzi nowe pojazdy oraz serię destruktywnych trybów wyścigowych. Premiera dodatku jest planowana na wiosnę 2024 roku. Co do dwóch kolejnych DLC wiemy jedynie, że pojawią się przed końcem 2024 roku.

Jest jednak jeden pewniak, co do terminu najbliższych nowości. Deweloper przekazuje, że w przyszłym tygodniu pojawi się aktualizacja, która wprowadzi odwrócone sterowanie i poprawę jakości rozgrywki na konsolach. O jakich ulepszeniach mowa? Mamy nadzieję, że niedługo powrócimy do Was z konkretami.