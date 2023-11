Za darmo dodatek do gry z PS Plus na listopad. Coś rodem z PC!

Pełna oferta PS Plus Extra zostanie oddana w nasze ręce dopiero po weekendzie, we wtorek 21 listopada. Jednak wyjątkowo już teraz możemy pobierać jeden z tytułów, który miał swoją premierę dwa dni temu i od razu trafił do pakietu Extra. Mowa o doskonałym i wybuchowym tytule Teardown dostępnym na PS5. I proszę nie pisać, że to pikselowata miernota, tylko samemu wypróbować ten tytuł. Oceny sięgające często 10/10 dla wersji PC-towej nie wzięły się znikąd. Nie przypadkiem wspomniałem o blaszakach, ponieważ wraz z premierą Teardown na konsoli od Sony, w PS Store pojawił się bardzo ciekawy dodatek do tej gry. Jest on darmowy i od razu kojarzy się z PC.

Nie masz PS Plus Extra? Kup go taniej w PS Store, korzystając z promocji na doładowania

Obecnie w PlayStation Store trwają promocje na PS Plus z okazji Black Friday 2023. Jednak wszystkie ceny „zbijemy” dodatkowo, gdy doładujemy portfel tanimi kartami:

Teardown z darmowym dodatkiem, który jest paczką modów

Zatem kto gra już, albo dopiero zamierza pobrać Teardown, powinien koniecznie zaopatrzyć się w dodatek Mod Pack #1. Pobierzecie go za darmo z PlayStation Store, a po jego instalacji w grze znajdzie się 8 modyfikacji. Widać też po nazwie DLC, że to nie pierwsza paczka, więc liczymy tutaj na kolejny dobry wybór w kolejnej modyfikacji.

Nie wybiegając jednak w przyszłość, oto link do pobrania dodatku oraz spis modów, które wprowadza:

Teardown – Mod Pack #1 – za darmo do pobrania

Dodatek zawiera osiem modów – oto lista:

Dog Companion – wprowadza pieska, który nam towarzyszy na każdym poziomie. Możemy go głaskać i bawić się z nim w aportowanie.

Oak Village – wprowadza piękną wioskę przy jeziorze, w której odwiedzisz kowala, udasz się na targ lub zajmiesz się pracami w polu.

A California House – dodaje do gry dom w słonecznej Kalifornii, gdzie czeka nas dobrze zaprojektowane doświadczenie sandboksowe oraz napad!

Vacuum Cleaner – dostajemy odkurzacz, który potrafi wciągać małe obiekty oraz nimi… strzelać.

Swatch Whip – wprowadza do gry wyścigi samochodowe.

Teardown Touring Cars – tutaj też możemy się ścigać z samochodami sterowanymi przez SI na wielu trasach rozsianych po Löckelle.

Zenitka – otrzymujemy przenośne działo przeciwlotnicze z niewyczerpującą się amunicją.

Armanty Space Station – ciekawy mod wprowadzający stację kosmiczną w trybie sandbox. Po odkryciu obiektu możemy go zaludnić albo efektownie zniszczyć.

Hook Shotgun – otrzymujemy strzelbę z zamontowanym hakiem. W ten sposób możesz skakać pomiędzy budynkami lub przyciągać obiekty.