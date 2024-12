Gracze domyślają się, jakie hity będą w styczniowym PS Plus. Przewija się przede wszystkim jeden tytuł

Zaczęła się kolejna runda predykcji graczy co do oferty PS Plus Essential na styczeń przyszłego roku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwość kupienia tańszego abonamentu. Wystarczy sięgnąć po kody doładowujące do PSN od Instant-Gaming. W ten sposób zaoszczędzicie nie tylko na samej usłudze, ale i nawet na grach!

Jakie gry w PS Plus na styczeń 2025?

Przede wszystkim wśród domysłów graczy, którzy nieustannie analizują ofertę subskrypcji od Sony, zgadując kolejne tytuły, najwięcej szans na pojawienie się ma Resident Evil Village. W ofercie Plusa kilkukrotnie można było ograć kilka części uwielbianej serii Capcomu. Najnowsza nie jest już aż tak “najnowsza”, bo liczy sobie przecież ponad 3 lata. Co ciekawe, przewija się w predykcjach graczy już od całkiem długiego czasu.

To oczywiście nie koniec domysłów. Oprócz Resident Evil, wiele osób strzela w udostępnienie Atomic Heart. Brzmi to sensownie, zwłaszcza po niedawnej premierze STALKER 2 na Xbox i PC, lecz jest pewien problem – wątpliwe, aby obydwa tytuły aż takiego kalibru naraz trafiły do planu Essential. Mniejszą grą mogłoby wtedy jednak zostać South Park Snow Day – przeoczona, krótka i nieszczególnie wyróżniająca się przygoda z uwielbianego uniwersum.

Gry, które według graczy mogą trafić do PS Plus styczeń 2025:

Resident Evil Village

Atomic Heart

South Park Snow Day

Kilkukrotnie przewijało się również Lords of the Fallen, Star Wars Jedi: Survivor czy Need for Speed Unbound. Któraś z tych gier ma dość spore szanse na pojawienie się w ofercie, ale z pewnością nie liczcie na wszystkie naraz.

Warto też pamiętać, iż pierwsza oferta PlayStation Plus Essential na 2025 rok pojawi się dość późno. Zwyczajowo Sony ogłasza line-up tytułów w każdą środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Takie gry dostępne są od pierwszego wtorku danego miesiąca. Problem w tym, że wspomniany wtorek wypada dopiero 7 stycznia, a środa go poprzedzająca 1 stycznia 2025 roku. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Reddit