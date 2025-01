PS Plus styczeń 2025. Zobacz 10 gier z progu Extra, które są marzeniem graczy

Choć do ogłoszenia oferty PS Plus styczeń 2025 dla progów Extra i Premium pozostało kilka dni, społeczność PlayStation ma już swoją wymarzoną listę gier.

Czekacie na oficjalne ogłoszenie gier oferty PS Plus styczeń 2025, które pojawią się w katalogach Extra i Premium? Szczegóły zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu, a precyzując – nastąpi to 15 stycznia o godzinie 17:30. Oczywiście od razu wszystko dla Was opublikujemy. Dzisiaj chcemy Wam pokazać listę tytułów, którą tworzy społeczność forum Reddit. Apetyty są ogromne, a gracze proszą o wielkie hity AAA. Sądzisz, że któreś z tych gier mają szansę zasilić katalog Extra jeszcze w tym miesiącu?

PS Plus styczeń 2025 – gry Extra, o które proszą posiadacze konsol PlayStation

Hogwarts Legacy

Assassin’s Creed Mirage

Cuphead

Star Wars Jedi: Survivor

Atomic Heart

Hades

Resident Evil 4: Remake

Resident Evil Village

Prince of Persia: Lost Crown

Lords of the Fallen

Najczęściej wymienianymi tytułami przez forumowiczów ze strony Reddit są Hogwarts Legacy oraz Assassin’s Creed Mirage. Zdecydowanie wyprzedzają pozostałe tytuły w liczbie głosów i w sumie nic dziwnego, ponieważ obie są kapitalnie oceniane i zostały wydane na tyle dawno (2023 rok), że mogłyby zawitać do usługi.

Czekając na nowe gry, przejdź te usuwane z PS Plus w styczniu

Przypominamy przy okazji, że 21 stycznia z katalogu Extra zniknie kilka wartościowych tytułów. Mamy więc niecałe dwa tygodnie, by jeszcze je włączyć i ewentualnie ukończyć wbijając platynę:

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragonball FighterZ

Life Is Strange – Before The Storm

Life Is Strange

Just Cause 4: Reloaded

Just Cause 4

Spoglądając dalej w przyszłość możemy mniej więcej określić, jakie gry zostaną usunięte z PS Plus w lutym 2025. Listę “potencjalnych odchodzących” publikowaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: Reddit