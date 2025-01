PS Plus – łap za darmo duży dodatek do hitu z nowej oferty

Kto zamierza pobrać jutro God of War Ragnarök z oferty PS Plus styczeń 2025, niech pamięta, by przy okazji odebrać kapitalny dodatek Valhalla. Znajdziemy do za darmo w PlayStation Store.

Jeszcze kilka chwil i dobierzemy się do nowości z oferty PS Plus styczeń 2025. Jutro w PlayStation Store pojawią się kolejne gry w katalogu Extra i Premium, a my sprawdzamy, czy można wycisnąć z nadchodzących tytułów coś jeszcze. Jak się okazuje – można! Kto zamierza pobrać God of War Ragnarök, niech od razu zaopatrzy się w bezpłatny dodatek Valhalla. To kilka godzin dodatkowej rozgrywki w stylu roguelike, zatem zupełnie coś innego niż podstawowa wersja gry.

Jednocześnie przypominamy, że wraz z pojawieniem się nowych gier w PS Plus, z katalogu Extra znikną inne duże tytuły. Mamy jeszcze szansę przy nich posiedzieć ostatni wieczór, a pełny spis odchodzących produkcji przejrzycie w tej informacji.

God of War Ragnarök w PS Plus, a dodatek do gry za darmo

Sięgając po God of War: Ragnarok, od razu dodajcie do swojej biblioteki darmowe DLC zatytułowane Valhalla. Rozszerzenie dostarcza od 3 do 6 godzin rozgrywki, więc całkiem sporo. A co wprowadza? Kratos udaje się do tytułowej nowej krainy, gdzie czekają go wyzwania w stylu roguelike. Udajemy się tam sami, mając za przewodnika jedynie Mimira.

Już na samym początku Kratos ma pełne uzbrojenie z podstawowej wersji gry, ale podczas przemierzania krainy zdobędziemy kolejne perki czy ataki runiczne. Po każdej śmierci bohatera musimy zaczynać przygodę od nowa, jednak posiadamy zdobyte wcześniej uzbrojenie i umiejętności, zatem każdy kolejny start jest nieco łatwiejszy.

God of War Ragnarök: Valhalla jest epilogiem “podstawki”, więc najlepiej najpierw ukończyć główną fabułę, by uniknąć spoilerów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu wejść do Valhalli, jeśli mamy taką ochotę.

Nowa oferta PS Plus Extra i Premium zostanie udostępniona 21 stycznia w godzinach przedpołudniowych, czyli już za kilkanaście godzin. Tutaj znajdziesz listę wszystkich nadchodzących gier.

Źródło: PS Store