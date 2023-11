Oto gry, które mogą odejść z PS Plus Extra w styczniu 2024 roku

Sony co miesiąc dodaje do PS Plus Extra pewną pulę nowych gier i jednocześnie część starszych tytułów usuwa. Zazwyczaj informacje o odchodzących tytułach możemy Wam podać miesiąc wcześniej. Są to wówczas informacje oficjalne. Jednak czy zawsze starcza Wam czasu, by w miesiąc ograć tytuły, które macie do nadrobienia? Na szczęście na Reddit pojawiła się seria ciekawych wpisów, w których z dużym prawdopodobieństwem podawane są gry odchodzące za dwa miesiące. Dzięki temu z wyprzedzeniem możemy na spokojnie przejść gry na PS5 lub PlayStation 4, które znikną dopiero za około 60 dni.

Jakie gry wypadną z PS Plus Extra w styczniu 2024?

Autor wątków opiera swoją listę na podstawie tego, kiedy daną grę dodano do katalogu Extra. Wychodząc z założenia, że Sony wykupuje licencje na 12 lub 18 miesięcy można wskazać, które produkcje wkrótce ją utracą i tym samym zostaną wyrzucone z usługi. Czy to się sprawdza? W dużej części tak. Przykładowo, już pod koniec października pisano tam o grach, które mają odejść z PS Plus Extra w grudniu. Okazało się, że 4 z 7 wymienionych produkcji rzeczywiście zostaną w grudniu usunięte (tutaj pełna lista). Trafiono z takimi tytułami, jak Śródziemie: Cień Mordoru oraz Cień Wojny, Yakuza 6 i Yakuza 7. Zatem jak widać, nie jest to wróżenie z kuli. Sony rzeczywiście często usuwa z Plusa gry po upływie 12/18 miesięcy.

Zobaczmy zatem, jakie tytuły mogą odejść z katalogu Extra w styczniu 2024. Oto lista:

Back 4 Blood (dodana do PS+ w styczniu 2023)

(dodana do PS+ w styczniu 2023) Devil May Cry V: Special Edition (dodana do PS+ w styczniu 2023)

(dodana do PS+ w styczniu 2023) Life is Strange and Before the Storm (dodana do PS+ w styczniu 2023)

(dodana do PS+ w styczniu 2023) Omno (dodana do PS+ w styczniu 2023)

(dodana do PS+ w styczniu 2023) Saints Row Gat Out of Hell (dodana do PS+ w lipcu 2022)

(dodana do PS+ w lipcu 2022) Saints Row IV: Reloaded (dodana do PS+ w lipcu 2022)

(dodana do PS+ w lipcu 2022) Final Fantasy VII Remake Intergrade (dodana do PS+ w lipcu 2022)

Przynajmniej część tych gier Sony zapewne usunie z PS Plus Extra na początku 2024 roku. Więc jeśli któreś z tych tytułów ciągle odkładacie na później, może najwyższa pora położyć je na samej górze kupki wstydu?