Mail od PlayStation w sprawie gier z PS Plus zwiastuje zmiany na lepsze

Na forum Reddit powrócił odwieczny temat dotyczący tego, jakie gry zostaną wkrótce usunięte z PS Plus Extra. Sprawa została ponownie poruszona, ponieważ w zakładce Leaving Soon wciąż widnieją produkcje do usunięcia w listopadzie, a przecież mamy już grudzień i to od kilku dni. Niektórzy donoszą nawet, że w aplikacji PlayStation w ogóle nie można teraz odnaleźć wspomnianej sekcji z „odchodzącymi” grami. O tytułach opuszczających PS Plus Extra w grudniu nie przeczytamy również na blogu PlayStation ani na kanałach w mediach społecznościowych firmy. Gracze pytają zatem, czy istnieje jakieś oficjalne miejsce, w którym Sony publikuje pełną listę odchodzących gier? Co miesiąc co prawda mamy pełny spis, lecz nie pochodzi on z oficjalnych źródeł. Dodam jednak, że zawsze się sprawdza.

Ja tymczasem dostałem maila od PlayStation, a tam… odchodzące gry z PS Plus

Forumowicze z Reddit doszli do wniosku, że być może Sony usunęło zakładkę Leaving Soon z aplikacji oraz nie aktualizuje jej obecnie na konsoli, ponieważ szykuje jakieś zmiany w tym zakresie. Szczerze, bardzo by się one przydały.

Na początku grudnia otrzymałem wiadomość od PlayStation. Zwykły „automatyczny” mail rozsyłany do użytkowników PS5 oraz PlayStation 4. Nie zwróciłem początkowo na niego uwagi, ponieważ zatytułowano go „oto listopadowa aktualizacja katalogu gier”. Wygląda na to, jakby przyszedł trochę za późno. Teraz przyjrzałem mu się dokładniej i co ciekawe, wymieniono w nim gry odchodzące z PS Plus Extra w grudniu. Lista zawiera 5 gier z dopiskiem, że nie są to wszystkie usuwane produkcje. PlayStation wymienia:

Friday the 13th: The Game

Middle Earth: Shadow of War

Middle Earth: Shadow of Mordor

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza 6: Song of Life

i inne…

PS Plus – PlayStation podało w mailu część odchodzących gier z usługi.

Z nieoficjalnych lecz pewnych źródeł wiemy, że w grudniu z katalogu Extra wyleci nie 5, a 11 gier. W mailu nie uwzględniono takich tytułów:

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo – A Wild West Tale

Foreclosed

Legends of Ethernal

The Escapists 2

Jednak sam fakt, że PlayStation zaczyna informować nas w wiadomościach email odnośnie gier do usunięcia, zwiastuje zmiany na lepsze. Chciałbym, by był to standard zarówno w takiej formie, jak i w aplikacji oraz na konsoli.