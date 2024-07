Gracze pokazali oficjalny screen dotyczący oferty PS Plus sierpień 2024

Wygląda na to, że PS Plus w sierpniu pozbędzie się naprawdę porządnych gier. Społeczność PlayStation dzieli się zrzutem ekranu z zakładki “Last chance to play”.

Jak co miesiąc, tak i w przyszłym z PS Plus Extra wyleci kilka gier na PS5 i PS4, które Sony dodało do katalogu w zeszłych miesiącach. Na forum Reddit gracze dzielą się screenem prezentującym odchodzące w sierpniu tytuły. Dotyczy on gier usuwanych w regionie Azji, lecz prawdopodobnie lista Europejska będzie taka sama lub z niewielkimi różnicami.

PS Plus sierpień 2024 – lista gier, które Sony usunie z katalogu Extra (Azja)

Choć na załączonym obrazku widzimy tylko pięć tytułów, to w zasadzie są to same popularne gry, z Need for Speed Unbound na czele. Oto pełny spis:

NBA 2K24

Need for Speed Unbound

SpellForce III Reforced

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Trials of Mana

PS Plus sierpień 2024. Takie gry mają zostać usunięte z katalogu Extra w regionie Azji. Czekamy na potwierdzenie listy na nasz region, lecz może ona niewiele się różnić.

W PlayStation Store, na kartach produktów wymienionych gier, nie widzimy jeszcze dat ich zablokowania w katalogu Extra. Jednak już teraz można założyć, że zostaną one usunięte z usługi 20 sierpnia przed południem. Tego dnia Sony będzie aktualizowało usługę, dodając nowe tytuły. Jest to jednocześnie czas blokowania odchodzących produkcji. Tak jest i dzisiaj – dostaliśmy właśnie garść nowości w PS Plus, ale jednocześnie straciliśmy dostęp do kilku starszych tytułów.

Źródło: Reddit