PS Plus od dzisiaj z nowymi grami. Można pobierać na PS5 i PS4

Sony aktualizuje dzisiaj katalogi PS Plus Extra i Premium. Dostaliśmy garść nowości w usłudze, ale też warto pamiętać, że sześć tytułów zostało zablokowanych.

Warto zajrzeć dzisiaj do PlayStation Store po nowe gry, które Sony udostępniło w ramach oferty PS Plus lipiec 2024. Nowości pobiorą posiadacze abonamentu w wersji Extra oraz Premium.

Oferta PS Plus Extra i Premium na lipiec 2024

Kto subskrybuje Plusika w progu Extra, może sięgnąć po 9 nowych tytułów (zobacz, ile miejsca zajmą na Twojej konsoli), wśród których znajdziemy m.in. Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion. Oto pełny spis:

Remnant II – Standard Edition | PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

Posiadacze abonamentu Premium mogą dodatkowo zaopatrzyć się w kolejne klasyki. Łącznie są 4 gry do odebrania:

Job Simulator | PS VR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Niestety są i gorsze wieści. Wraz z dodaniem nowych gier do PS Plus, niektóre starsze zostały właśnie zablokowane. I nie pomoże nawet to, że masz je w swojej bibliotece lub pobrałeś na dysk konsoli. Pełny spis usuniętych gier w lipcu znajdziecie w naszej starszej wiadomości.

Źródło: PS Store, opracowanie własne